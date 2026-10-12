Πότε το πρήξιμο σε χέρια και πόδια είναι λεμφοίδημα – Πώς αντιμετωπίζεται
Πότε το πρήξιμο σε χέρια και πόδια είναι λεμφοίδημα – Πώς αντιμετωπίζεται
Πώς εκδηλώνεται η χρόνια πάθηση του λεμφικού συστήματος και γιατί η έγκαιρη διάγνωση, η εξατομικευμένη θεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη έχουν σημασία για την ποιότητα ζωής - Ο κ. Ευάγγελος Δημακάκος, Λεμφολόγος - Αγγειολόγος, Διευθυντής στο Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματων - Οιδημάτων και Λεμφικών Παθήσεων Ενηλίκων και Παιδιών, Metropolitan Hospital εξηγεί
Η Ιατρική χαρακτηρίζει ως λεμφοίδημα μια μορφή χρόνιου οιδήματος που οφείλεται σε δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος. Εκδηλώνεται με πρήξιμο και μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής, πολλαπλές επιπλοκές, ακόμη και σε ψυχολογική επιβάρυνση, όπως η κατάθλιψη.
Το λεμφικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυκλοφορικού και του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό περιλαμβάνει τρία συστήματα, το αρτηριακό, το φλεβικό, καθώς και το λεμφικό. Το αίμα φεύγει από την καρδιά με κατεύθυνση τους ιστούς μέσω των αρτηριών και επιστρέφει μέσω των φλεβών και των λεμφαγγείων.
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Το λεμφικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυκλοφορικού και του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό περιλαμβάνει τρία συστήματα, το αρτηριακό, το φλεβικό, καθώς και το λεμφικό. Το αίμα φεύγει από την καρδιά με κατεύθυνση τους ιστούς μέσω των αρτηριών και επιστρέφει μέσω των φλεβών και των λεμφαγγείων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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