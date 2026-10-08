«Ξέφραγο αμπέλι» οι χώροι εργοθεραπείας – Ρυθμίσεις ζητά ο Σύλλογος
YGEIAMOU.GR
Εργοθεραπεία Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας

«Ξέφραγο αμπέλι» οι χώροι εργοθεραπείας – Ρυθμίσεις ζητά ο Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ζητά από το Υπουργείο Υγείας σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των χώρων εργοθεραπείας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και προσβασιμότητας

«Ξέφραγο αμπέλι» οι χώροι εργοθεραπείας – Ρυθμίσεις ζητά ο Σύλλογος
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Την άμεση θεσμοθέτηση ενός σαφούς πλαισίου για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των χώρων στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες εργοθεραπείας ζητά από το Υπουργείο Υγείας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.).

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη να καθοριστούν με σαφήνεια οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι παροχής εργοθεραπευτικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών όσο και ως προς την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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