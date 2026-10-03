Η υγεία είναι επένδυση – Η καινοτομία πρέπει να φτάνει στον ασθενή
Η υγεία είναι επένδυση – Η καινοτομία πρέπει να φτάνει στον ασθενή
Η επένδυση στην υγεία δεν αποτελεί μόνο δαπάνη, αλλά δημιουργεί κοινωνική και οικονομική αξία. Η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών, μιλά στο ygeiamou.gr για τις επιλογές που έχει η χώρα, τον διεθνή ανταγωνισμό για τις φαρμακευτικές επενδύσεις και το κόστος της αποεπένδυσης στην καινοτομία
Η επένδυση στην υγεία αποδίδει στην κοινωνία και στην οικονομία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του WifOR Institute για την EFPIA, η επένδυση σε καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα συνδέθηκε με κοινωνικά και οικονομικά οφέλη περίπου έξι φορές μεγαλύτερα από την πρόσθετη δαπάνη που εξετάστηκε. Λιγότερες νοσηλείες, περισσότερα χρόνια ζωής και μεγαλύτερη παραγωγικότητα δίνουν μετρήσιμο περιεχόμενο στη φράση «Health is Wealth». Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του φετινού HealthWorld, όπως επισημαίνει μιλώντας στο ygeiamou.gr η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. «Το ερώτημα μετά το συνέδριο είναι ποιες αποφάσεις θα πάρουμε. Η τεχνολογία μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα της φροντίδας. Η καινοτομία αλλάζει την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα μετατρέπουν αυτές τις δυνατότητες σε όφελος για τον ασθενή και τη χώρα», τονίζει.
Η καινοτομία ως επιλογή ανάπτυξης
Το παράδειγμα του Ισραήλ, που συζητήθηκε στο HealthWorld, δείχνει κατά την κυρία Μπαρμπετάκη τι σημαίνει να επιλέγει μια χώρα τη θεραπευτική καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης. «Η επένδυση στην έρευνα, στα δεδομένα, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους δεν προέκυψε τυχαία. Αποτέλεσε στρατηγική επιλογή με συνέχεια. Η Ελλάδα έχει διαφορετικές συνθήκες, αλλά βρίσκεται μπροστά στην ίδια βασική απόφαση: θα επιλέξει να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπευτικής καινοτομίας που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην πρόοδο της ιατρικής ή θα την αποπροτεραιοποιήσει, περιορίζοντας τη φιλοδοξία της στην παραγωγή φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί δεκαετίες πριν;» θέτει το ερώτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η καινοτομία ως επιλογή ανάπτυξης
Το παράδειγμα του Ισραήλ, που συζητήθηκε στο HealthWorld, δείχνει κατά την κυρία Μπαρμπετάκη τι σημαίνει να επιλέγει μια χώρα τη θεραπευτική καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης. «Η επένδυση στην έρευνα, στα δεδομένα, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους δεν προέκυψε τυχαία. Αποτέλεσε στρατηγική επιλογή με συνέχεια. Η Ελλάδα έχει διαφορετικές συνθήκες, αλλά βρίσκεται μπροστά στην ίδια βασική απόφαση: θα επιλέξει να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπευτικής καινοτομίας που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην πρόοδο της ιατρικής ή θα την αποπροτεραιοποιήσει, περιορίζοντας τη φιλοδοξία της στην παραγωγή φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί δεκαετίες πριν;» θέτει το ερώτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα