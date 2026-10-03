Η υγεία είναι επένδυση – Η καινοτομία πρέπει να φτάνει στον ασθενή

Η επένδυση στην υγεία δεν αποτελεί μόνο δαπάνη, αλλά δημιουργεί κοινωνική και οικονομική αξία. Η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών, μιλά στο ygeiamou.gr για τις επιλογές που έχει η χώρα, τον διεθνή ανταγωνισμό για τις φαρμακευτικές επενδύσεις και το κόστος της αποεπένδυσης στην καινοτομία