7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού επιβίωσαν χάρη σε ένα εμβόλιο – Η εντυπωσιακή ιστορία τους
7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού επιβίωσαν χάρη σε ένα εμβόλιο – Η εντυπωσιακή ιστορία τους
Ένα πειραματικό εμβόλιο ήταν η τελευταία ελπίδα για 7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού - Διαβάστε την ιστορία των ασθενών που έθεσαν τον καρκίνο υπό έλεγχο και επιβίωσαν
Πριν από περίπου 25 χρόνια, 7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές συμμετείχαν σε μια πρώιμη κλινική δοκιμή στο Duke University. Έλαβαν ένα πειραματικό θεραπευτικό εμβόλιο, βασισμένο στα δενδριτικά κύτταρα – και συνέχισαν τη ζωή τους. Σήμερα, όλες παραμένουν εν ζωή, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής. Η ανάλυση του ανοσολογικού τους προφίλ αποκάλυψε κάτι εντυπωσιακό: Το εμβόλιο φαίνεται ότι εγκατέστησε μακροχρόνια «μνήμη» κατά του καρκίνου, υποδεικνύοντας έναν νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση της νόσου.
Μια ζοφερή πρόγνωση που οδήγησε σε ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι θεραπευτικές επιλογές για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού ήταν περιορισμένες. Στο Duke University School of Medicine, μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Ανοσολογίας Herbert Kim Lyerly χορήγησε, στο πλαίσιο πρώιμης κλινικής μελέτης, ένα εμβόλιο που αξιοποιούσε δενδριτικά κύτταρα – «αγγελιαφόρους» του ανοσοποιητικού που παρουσιάζουν τα καρκινικά αντιγόνα στα Τ-λεμφοκύτταρα, κινητοποιώντας στοχευμένη άμυνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια ζοφερή πρόγνωση που οδήγησε σε ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι θεραπευτικές επιλογές για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού ήταν περιορισμένες. Στο Duke University School of Medicine, μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Ανοσολογίας Herbert Kim Lyerly χορήγησε, στο πλαίσιο πρώιμης κλινικής μελέτης, ένα εμβόλιο που αξιοποιούσε δενδριτικά κύτταρα – «αγγελιαφόρους» του ανοσοποιητικού που παρουσιάζουν τα καρκινικά αντιγόνα στα Τ-λεμφοκύτταρα, κινητοποιώντας στοχευμένη άμυνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα