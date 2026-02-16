7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού επιβίωσαν χάρη σε ένα εμβόλιο – Η εντυπωσιακή ιστορία τους

Ένα πειραματικό εμβόλιο ήταν η τελευταία ελπίδα για 7 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού - Διαβάστε την ιστορία των ασθενών που έθεσαν τον καρκίνο υπό έλεγχο και επιβίωσαν