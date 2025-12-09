Προσωπικοί Γιατροί: Αντιδρούν στο νέο συμβόλαιο με τον ΕΟΠΥΥ- Προαναγγέλλουν μαζικές αποχωρήσεις
Βάζουν «κόκκινη γραμμή» την απαλοιφή του όρου για κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς πρόσθετη κατά πράξη αποζημίωση
Την έντονη ανησυχία τους αλλά και τον αιφνιδιασμό τους εκφράζουν οι Προσωπικοί Ιατροί για τους όρους του νέου συμβολαίου που καλούνται να υπογράψουν από τον ΕΟΠΥΥ, σε επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, μετά την πανελλαδική διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν. Βάζουν μάλιστα «κόκκινη γραμμή» την απαλοιφή του όρου για κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς πρόσθετη κατά πράξη αποζημίωση, προαναγγέλλοντας μαζικές αποχωρήσεις Προσωπικών Ιατρών από τον θεσμό του υπουργείου Υγείας.
Οι όροι αυτοί, όπως αναφέρουν, παραμένουν αμετάβλητοι παρά τους προβληματισμούς που κατέθεσαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 17 Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν πως λήγει την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για ανανέωση των παλιών συμβάσεων – και είναι ανελαστική. Δεν κρύβουν δε την απογοήτευσή τους καθώς «αναμέναμε να υπάρξουν τροποποιήσεις, έστω σημειακές, αλλά κρίσιμες, στο προτεινόμενο συμβόλαιο και συστήσαμε στους συναδέλφους να μην προχωρήσουν την διαδικασία υπογραφής του μέχρι και την τροποποίησή του».
