Πίσω από τις κλειστές πόρτες της διπλωματίας, η τεχνολογία μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα σκάνδαλο με επίκεντρο τον πρώην επικεφαλής της Nvidia απειλεί να αναζωπυρώσει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με το αμερικανικό Κογκρέσο να αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ενδέχεται να επανέλθουν στο προσκήνιο το 2027, καθώς ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνουν οικονομολόγοι στο CNBC, λίγες ημέρες πριν από την ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.Η υπόθεση που έχει προκαλέσει νέους τριγμούς αφορά τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία. Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη πυροδοτήσει πρωτοβουλίες για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.Στην πρώτη επίσημη αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την υπόθεση Χουάνγκ, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέτρα για το κλείσιμο ενός νομοθετικού κενού, το οποίο επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση στην προηγμένη υπολογιστική ισχύ της Nvidia μέσω κέντρων δεδομένων που λειτουργούν σε τρίτες χώρες. Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την αμερικανική πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι την Πέμπτη.