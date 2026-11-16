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Τζέι Ντι Βανς: Ο Τραμπ δεν θα επιτρέψει έναν ατελείωτο πόλεμο στο Ιράν, θα τον τερματίσει πριν από το 2028
Τζέι Ντι Βανς: Ο Τραμπ δεν θα επιτρέψει έναν ατελείωτο πόλεμο στο Ιράν, θα τον τερματίσει πριν από το 2028
Είπαμε στον αμερικανικό λαό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι κι αυτό θα γίνει, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
Στη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να μην εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέους πολέμους χωρίς ορατό τέλος αναφέρθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν μία από τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πολίτες.
«Είπαμε στον αμερικανικό λαό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι κι αυτό θα γίνει. Όσοι επιθυμούν κάτι τέτοιο μπορούν να επιτεθούν σε εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς μιλώντας στο FOX News, στην προαναγγελία συνέντευξής του.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού αντιπρόεδρου
Στη συνέχεια, ωστόσο, έσπευσε να θέσει σαφή χρονικά όρια στην αμερικανική εμπλοκή.
«Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί αυτό σε μια δέσμευση 10 ή 15 ετών ή, ειλικρινά, ούτε καν δύο ετών, παρά το γεγονός ότι πολλοί νεοσυντηρητικοί και πολλοί άλλοι θέλουν να παραμείνουμε εκεί για πάντα», υπογράμμισε.
Αναφορικά με το χάος που δημιουργήθηκε στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, ο Βανς είπε ότι ο εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος.
«Έχουμε να κάνουμε με εξοπλισμό που είναι 50 ετών. Για ποιο λόγο;», αναρωτήθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, για να δεχτεί την επισήμανση της δημοσιογράφου ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στην εξουσία και δεν έχουν κάνει κάτι γι' αυτό.
Στην ομιλία με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την αντιπροεδρία, τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, είχε δεσμευτεί ότι ο ίδιος και ο Τραμπ θα έστελναν «τα παιδιά μας στον πόλεμο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο».
Ανάλογη επιχειρηματολογία είχε χρησιμοποιήσει και ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος κατά τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016, όταν άσκησε σφοδρή κριτική στους υποστηρικτές της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ.
Η αντίθεσή του στους παρατεταμένους στρατιωτικούς πολέμους αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας, με τον Τραμπ να προβάλλει επανειλημμένα τον ισχυρισμό ότι υπήρξε ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος της σύγχρονης εποχής που δεν ενεπλάκη σε «ατελείωτους πολέμους».
Παρότι ο Τραμπ και ο Βανς αναγνωρίζουν ότι η σύγκρουση επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών, διατυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος της επίδρασής της.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος συνέβαλε εν μέρει στην επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
Αντίθετα, ο αντιπρόεδρός του εμφανίστηκε πιο κατηγορηματικός, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.
Οι δηλώσεις του Βανς στο Fox News αποτυπώνουν, έτσι, την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα εξελιχθεί σε μια πολυετή εμπλοκή, αντίστοιχη με εκείνες που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να αποφύγει.
«Είπαμε στον αμερικανικό λαό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι κι αυτό θα γίνει. Όσοι επιθυμούν κάτι τέτοιο μπορούν να επιτεθούν σε εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς μιλώντας στο FOX News, στην προαναγγελία συνέντευξής του.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού αντιπρόεδρου
«Ναι, ο πρόεδρος θεώρησε ότι έπρεπε να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ναι, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», πρόσθεσε.
JD Vance: We told the American people we’d do no more forever wars (The Iran War has been going on for nearly 9 months, with no end in sight) https://t.co/buxiHRtKzI— FactPost (@factpostnews) November 16, 2026
Στη συνέχεια, ωστόσο, έσπευσε να θέσει σαφή χρονικά όρια στην αμερικανική εμπλοκή.
«Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί αυτό σε μια δέσμευση 10 ή 15 ετών ή, ειλικρινά, ούτε καν δύο ετών, παρά το γεγονός ότι πολλοί νεοσυντηρητικοί και πολλοί άλλοι θέλουν να παραμείνουμε εκεί για πάντα», υπογράμμισε.
Αναφορικά με το χάος που δημιουργήθηκε στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, ο Βανς είπε ότι ο εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος.
«Έχουμε να κάνουμε με εξοπλισμό που είναι 50 ετών. Για ποιο λόγο;», αναρωτήθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, για να δεχτεί την επισήμανση της δημοσιογράφου ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στην εξουσία και δεν έχουν κάνει κάτι γι' αυτό.
JD Vance: Why do we have a 50-year old air traffic control system? Laura Ingraham: You guys have been in charge the last two years. Why didn't you fix it? https://t.co/hPV2MHRrch— FactPost (@factpostnews) November 16, 2026
Η προεκλογική δέσμευση Βανς και η στάση Τραμπ απέναντι στους πολέμουςΗ τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου συνδέεται με τη στάση που είχε υιοθετήσει ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2024.
Στην ομιλία με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την αντιπροεδρία, τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, είχε δεσμευτεί ότι ο ίδιος και ο Τραμπ θα έστελναν «τα παιδιά μας στον πόλεμο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο».
Ανάλογη επιχειρηματολογία είχε χρησιμοποιήσει και ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος κατά τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016, όταν άσκησε σφοδρή κριτική στους υποστηρικτές της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ.
Η αντίθεσή του στους παρατεταμένους στρατιωτικούς πολέμους αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας, με τον Τραμπ να προβάλλει επανειλημμένα τον ισχυρισμό ότι υπήρξε ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος της σύγχρονης εποχής που δεν ενεπλάκη σε «ατελείωτους πολέμους».
Διαφορετικές εκτιμήσεις Τραμπ και Βανς για το εκλογικό κόστοςΟ πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει πολιτικές επιπτώσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026.
Παρότι ο Τραμπ και ο Βανς αναγνωρίζουν ότι η σύγκρουση επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών, διατυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος της επίδρασής της.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος συνέβαλε εν μέρει στην επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
Αντίθετα, ο αντιπρόεδρός του εμφανίστηκε πιο κατηγορηματικός, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.
Οι δηλώσεις του Βανς στο Fox News αποτυπώνουν, έτσι, την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα εξελιχθεί σε μια πολυετή εμπλοκή, αντίστοιχη με εκείνες που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να αποφύγει.
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