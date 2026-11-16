Ο Όντρεϊ και η Λίζα Βον απέδωσαν το χάος στην έπαυλη σε μαθητές που προσήλθαν απρόσκλητοι





Ο Όμπρεϊ και η Λίζα Βον κατηγορούνται για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και διατήρηση χώρου που αποτελεί εστία όχλησης, εξαιτίας του πάρτι που διοργάνωσαν για τον γιο τους, στις 6 Νοεμβρίου.







Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται οι αστυνομικοί να ανακρίνουν το ζευγάρι των ιδιοκτητών της έπαυλης με την Λίζα Βον να υποστηρίζει «όχι, δεν είχαμε καθόλου αλκοόλ» και έναν εκ των αστυνομικό να βάζει τα γέλια και να τη ρωτάει αν αστειευόταν.







«Δεν αστειεύομαι. Φροντίζαμε να μην υπάρχουν σακίδια και αλκοόλ», απάντησε η Βον. «Δεν μυρίζετε τίποτα στον αέρα αυτή τη στιγμή; Η ατμόσφαιρα μυρίζει έντονα ποτό. Έχουμε μεθυσμένα παιδιά που κυκλοφορούν παντού» της απάντησαν οι αστυνομικοί.



Μετά τη σύλληψή του, ο Όμπρεϊ Βον υπερασπίστηκε την απόφασή του να διοργανώσει το πάρτι στο σπίτι του, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους εφήβους που δεν είχαν προσκληθεί και, όπως είπε, κατέστρεψαν τη γιορτή.



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H Λίζα Βον Ο Όντρεϊ Βον



Η κατοικία με εκτιμώμενη αξία 3,2 εκατομμύρια δολάρια, ανήκει από κοινού στον 55χρονο Όμπρεϊ Βον και την 45χρονη σύζυγό του, σύμφωνα με δημόσια αρχεία ιδιοκτησίας που εξέτασε η εφημερίδα The Post. Το ακίνητο, επιφάνειας περίπου 1.020 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια και βρίσκεται στην ένατη πλουσιότερη συνοικία των ΗΠΑ.



Στη σύλληψη ενός ζευγαριού για πάρτι με 300 ανηλίκους και αλκοόλ στην αξίας 3 εκατομμυρίων έπαυλή τους προχώρησαν αστυνομικοί στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ Ο Όμπρεϊ και η Λίζα Βον κατηγορούνται για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και διατήρηση χώρου που αποτελεί εστία όχλησης, εξαιτίας του πάρτι που διοργάνωσαν για τον γιο τους, στις 6 Νοεμβρίου.Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία των Βον έπειτα από καταγγελίες γειτόνων για το πάρτι στο οποίο είχαν καταφθάσει «100 έως 300» νεαροί, λίγο μετά τις 21:00. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δεκάδες εφήβους, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ και περιφέρονταν στους δρόμους.Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται οι αστυνομικοί να ανακρίνουν το ζευγάρι των ιδιοκτητών της έπαυλης με την Λίζα Βον να υποστηρίζει «όχι, δεν είχαμε καθόλου αλκοόλ» και έναν εκ των αστυνομικό να βάζει τα γέλια και να τη ρωτάει αν αστειευόταν.«Δεν αστειεύομαι. Φροντίζαμε να μην υπάρχουν σακίδια και αλκοόλ», απάντησε η Βον. «Δεν μυρίζετε τίποτα στον αέρα αυτή τη στιγμή; Η ατμόσφαιρα μυρίζει έντονα ποτό. Έχουμε μεθυσμένα παιδιά που κυκλοφορούν παντού» της απάντησαν οι αστυνομικοί.Μετά τη σύλληψή του, ο Όμπρεϊ Βον υπερασπίστηκε την απόφασή του να διοργανώσει το πάρτι στο σπίτι του, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους εφήβους που δεν είχαν προσκληθεί και, όπως είπε, κατέστρεψαν τη γιορτή.«Όταν οι άνθρωποι δουν αυτό το βίντεο, ας μπουν στη θέση ενός γονέα. Θέλουμε τα παιδιά μας να βρίσκονται στο σπίτι μας, ώστε να μπορούμε να τα επιβλέπουμε. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δεν είχαμε ιδέα ότι μαθητές της πρώτης, της δευτέρας, της τρίτης και της τετάρτης τάξης του λυκείου θα έρχονταν σε ένα πάρτι για ένα παιδί της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Αλλά ήρθαν», δήλωσε ο Βον στο Fox 5 DC.Η κατοικία με εκτιμώμενη αξία 3,2 εκατομμύρια δολάρια, ανήκει από κοινού στον 55χρονο Όμπρεϊ Βον και την 45χρονη σύζυγό του, σύμφωνα με δημόσια αρχεία ιδιοκτησίας που εξέτασε η εφημερίδα The Post. Το ακίνητο, επιφάνειας περίπου 1.020 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια και βρίσκεται στην ένατη πλουσιότερη συνοικία των ΗΠΑ.

«Όταν το πάρτι στο σπίτι ξεφεύγει τόσο πολύ από τον έλεγχο, ώστε να λαμβάνουμε κι εμείς πρόσκληση», έγραψε η αστυνομία της κομητείας Φέρφαξ στη λεζάντα του βίντεο.



Το ζευγάρι παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία, στο Κέντρο Κράτησης Ενηλίκων της κομητείας Φέρφαξ, από όπου αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση 1.000 δολαρίων χωρίς κατάθεση χρηματικού ποσού. «Σίγουρα δεν ζητήσαμε να συμβεί κάτι τέτοιο και ζητώ συγγνώμη από όλους για τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών», δήλωσε ο Όμπρεϊ Βον. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο πάρτι που διοργάνωνε δεν υπήρχε «καθόλου αλκοόλ» και ότι είχε ζητήσει από όσους είχαν μαζί τους την απαγορευμένη για ανηλίκους ουσία να αποχωρήσουν.