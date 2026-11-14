Καταρρίφθηκαν δύο drones των Χούθι με στόχο το Ριάντ
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Χούθι Drone

Καταρρίφθηκαν δύο drones των Χούθι με στόχο το Ριάντ

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του σαουδαραβικού συνασπισμού και των ανταρτών της Υεμένης

Καταρρίφθηκαν δύο drones των Χούθι με στόχο το Ριάντ
Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που μάχεται τους Χούθι ανακοίνωσε ότι σήμερα αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο drones που είχαν εξαπολυθεί από τους αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ, αλλά και τις νότιες περιοχές του σαουδαραβικού βασιλείου.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις, με την εμπλοκή του συνασπισμού που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και των Χούθι που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά, έχουν ενταθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανοίγοντας ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.

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