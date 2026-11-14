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Τουρκία: Έτσι γεμίζει τα ταμεία της - Η πρόκληση - απειλή για την Ελλάδα
Τουρκία: Έτσι γεμίζει τα ταμεία της - Η πρόκληση - απειλή για την Ελλάδα
Πίσω από τον αριθμό βρίσκεται μια παραγωγική βάση που μεγαλώνει, αποκτά πελάτες στην Ευρώπη και θέτει για την Ελλάδα ένα κρίσιμο ζητούμενο…
UPD:
Μόνο τον Οκτώβριο, οι τουρκικές εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν σε 1,14 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 61% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο δωδεκάμηνο από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026 έφτασαν τα 11,357 δισ. δολάρια, δείχνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
UPD:
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