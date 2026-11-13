Η Λεπέν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, «πρόβλημα η χρηματοδότηση της Ουκρανίας», λέει
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρίν Λεπέν Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Γαλλία Βρυξέλλες

Η Λεπέν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, «πρόβλημα η χρηματοδότηση της Ουκρανίας», λέει

Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη, δήλωσε η ακροδεξιά πολιτικός

Η Λεπέν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, «πρόβλημα η χρηματοδότηση της Ουκρανίας», λέει
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Μαρίν Λεπέν και πρότεινε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τη «χρηματοδότηση» της Ουκρανίας

«Ναι, εάν μπορώ να τον συναντήσω στις Βρυξέλλες, θα το πω στον πρεσβευτή της Ουκρανίας», δήλωσε η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, στο περιθώριο επίσκεψης στην έκθεση Made in France.

«Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Δείτε τη δήλωση της Γαλλίδας πολιτικού

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