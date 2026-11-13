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Η Λεπέν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, «πρόβλημα η χρηματοδότηση της Ουκρανίας», λέει
Η Λεπέν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, «πρόβλημα η χρηματοδότηση της Ουκρανίας», λέει
Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη, δήλωσε η ακροδεξιά πολιτικός
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Μαρίν Λεπέν και πρότεινε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τη «χρηματοδότηση» της Ουκρανίας.
«Ναι, εάν μπορώ να τον συναντήσω στις Βρυξέλλες, θα το πω στον πρεσβευτή της Ουκρανίας», δήλωσε η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, στο περιθώριο επίσκεψης στην έκθεση Made in France.
«Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη», πρόσθεσε.
Δείτε τη δήλωση της Γαλλίδας πολιτικού
«Ναι, εάν μπορώ να τον συναντήσω στις Βρυξέλλες, θα το πω στον πρεσβευτή της Ουκρανίας», δήλωσε η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, στο περιθώριο επίσκεψης στην έκθεση Made in France.
«Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη», πρόσθεσε.
Δείτε τη δήλωση της Γαλλίδας πολιτικού
🔴 @MLP_officiel , extrêmement "vicieuse" : "je suis prête à rencontrer @ZelenskyyUa à Bruxelles" Mais c'est à Zelensky de se déplacer vers Le Pen selon elle ? lunaire La réaction de la Russie lui fait peur si elle se rend en Ukraine ? A t elle peur de voir la réalité de la guerre russe contre l' Ukraine de ses propres yeux ? Donc, non Marine Le Pen refuse toujours l'invitation de l' Ukraine— BMGH 🇫🇷 🇪🇺 🇺🇦 (@benoitmgh) November 13, 2026
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