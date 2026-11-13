Η ζωγραφιά του 13χρονου πρίγκιπα Τζορτζ που εντυπωσίασε: «Πήρε το ταλέντο του βασιλιά Καρόλου» σχολιάζουν στα social media

Πολλοί θεωρούν ότι ο Τζορτζ μπορεί να κληρονόμησε το ταλέντο του από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος έχει μιλήσει για την αγάπη του για τη ζωγραφική - Ο 13χρονος πρίγκιπας ζωγράφισε έναν αλκυόνα που κάθεται πάνω σε ένα κλαδί





Μέσα σε αυτή την έκδοση, που αριθμεί σχεδόν 300 σελίδες, βρίσκεται ένα λεπτομερές σκίτσο ενός αλκυόνα που κάθεται πάνω σε ένα κλαδί. Ο μελλοντικός βασιλιάς ζωγράφισε την εικόνα, με λεπτές πινελιές και διάφορα χρώματα, πριν κλείσει τα 13 του τον Ιούλιο.









Prince George's detailed drawing, of a kingfisher perched on a branch, impresses as Prince William guest edits Country Life Magazine. https://t.co/jX2yQZB3EP — USA TODAY (@USATODAY) November 11, 2026





«Αν και δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν ο πρίγκιπας Τζορτζ χρησιμοποίησε το μάθημά μου, οι ομοιότητες είναι σίγουρα συναρπαστικές», λέει. Ο Φούσελ δήλωσε ότι αν ο μελλοντικός βασιλιάς χρησιμοποίησε πράγματι το μάθημά του, θα ήταν «απόλυτα ενθουσιασμένος».



«Είναι απίστευτα ικανοποιητικό για έναν δάσκαλο να βλέπει κάποιον να αξιοποιεί όσα έχει μάθει και να δημιουργεί κάτι για το οποίο είναι περήφανος. Και είτε ακολούθησε το μάθημά μου είτε όχι, πιστεύω ότι έκανε καταπληκτική δουλειά και ελπίζω να συνεχίσει να εξερευνά τις καλλιτεχνικές του ικανότητες», λέει ο Φάσελ.



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Η τέχνη είναι βαθιά ριζωμένη στη βασιλική οικογένεια Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί αναφέρουν ότι ο Τζορτζ μπορεί να κληρονόμησε το ταλέντο του από τον παππού του, τον



Όταν ο σουλτάνος του Ομάν πραγματοποίησε επίσημη κρατική επίσκεψη στο Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα, η



«Αυτά τα ζωγράφισε η Αυτού Μεγαλειότητα», είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Hello. «Είναι πολύ καλός ζωγράφος ακουαρέλας».



Μια ζωγραφιά του πρίγκιπα Τζορτς παρουσιάστηκε σε ειδική έκδοση του περιοδικού «Country Life» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, υπό την επιμέλεια του πατέρα του, του πρίγκιπα Γουίλιαμ Μέσα σε αυτή την έκδοση, που αριθμεί σχεδόν 300 σελίδες, βρίσκεται ένα λεπτομερές σκίτσο ενός αλκυόνα που κάθεται πάνω σε ένα κλαδί. Ο μελλοντικός βασιλιάς ζωγράφισε την εικόνα, με λεπτές πινελιές και διάφορα χρώματα, πριν κλείσει τα 13 του τον Ιούλιο.Ενώ πολλοί έσπευσαν να επαινέσουν τον νεαρό πρίγκιπα για το «απίστευτο» καλλιτεχνικό του ταλέντο, άλλοι επισήμαναν ότι η ζωγραφιά φαινόταν οικεία, υποθέτοντας ότι ο Τζορτζ ίσως χρησιμοποίησε κάποιο διαδικτυακό σεμινάριο για να ζωγραφίσει το πουλί.Ο καλλιτέχνης Ματ Φάσελ, ιδρυτής του «The Virtual Instructor», δήλωσε στην εφημερίδα USA TODAY την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ότι «εντυπωσιάστηκε αμέσως» από την ομοιότητα που παρουσίαζε ο αλκυόνας του Τζορτζ με αυτόν του ψηφιακού μαθήματός του.«Αν και δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν ο πρίγκιπας Τζορτζ χρησιμοποίησε το μάθημά μου, οι ομοιότητες είναι σίγουρα συναρπαστικές», λέει. Ο Φούσελ δήλωσε ότι αν ο μελλοντικός βασιλιάς χρησιμοποίησε πράγματι το μάθημά του, θα ήταν «απόλυτα ενθουσιασμένος».«Είναι απίστευτα ικανοποιητικό για έναν δάσκαλο να βλέπει κάποιον να αξιοποιεί όσα έχει μάθει και να δημιουργεί κάτι για το οποίο είναι περήφανος. Και είτε ακολούθησε το μάθημά μου είτε όχι, πιστεύω ότι έκανε καταπληκτική δουλειά και ελπίζω να συνεχίσει να εξερευνά τις καλλιτεχνικές του ικανότητες», λέει ο Φάσελ.Ο Fussell προσθέτει ότι, είτε πρόκειται για μέλος της βασιλικής οικογένειας είτε όχι, «το να βλέπω κάποιον να ανακαλύπτει τι είναι ικανός να δημιουργήσει είναι το καλύτερο μέρος της δουλειάς μου. Και αν το μάθημά μου συνέβαλε έστω και ελάχιστα στην έμπνευση του έργου τέχνης του Πρίγκιπα Τζορτζ, αυτό θα ήταν τεράστια τιμή για μένα».Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί αναφέρουν ότι ο Τζορτζ μπορεί να κληρονόμησε το ταλέντο του από τον παππού του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ , ο οποίος έχει μιλήσει για την αγάπη του για τη ζωγραφική και ιδιαίτερα για την ακουαρέλα.Όταν ο σουλτάνος του Ομάν πραγματοποίησε επίσημη κρατική επίσκεψη στο Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα, η Κέιτ υπέδειξε τα έργα ζωγραφικής του βασιλιά.«Αυτά τα ζωγράφισε η Αυτού Μεγαλειότητα», είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Hello. «Είναι πολύ καλός ζωγράφος ακουαρέλας».

Τον Ιανουάριο του 2022, πριν ανέβει στον θρόνο, ο Κάρολος είχε δηλώσει ότι η ζωγραφική «με μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση», καθώς μια μεγάλη έκθεση έργων του παρουσιαζόταν στο παρεκκλήσι The Garrison Chapel, στο Τσέλσι του Λονδίνου.



Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του στο Eton College, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ τον συνοδεύουν την πρώτη ημέρα της άφιξής του.



Άλλοι επισήμαναν ότι και η μητέρα του Τζορτζ, η πριγκίπισσα Κέιτ, σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους στη Σκωτία. Στο παρελθόν έχει επίσης αποκαλύψει ότι της άρεσε πολύ το μάθημα των καλλιτεχνικών στο σχολείο.



Όπως ανέφερε το περιοδικό People, η ίδια δήλωσε ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα «εκφράζει τη δημιουργικότητά σου και μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου».



Το περιοδικό Country Life έγραψε ότι το σκίτσο του Τζορτζ αποτελεί «μια εικόνα βασιλικού ταλέντου» και ότι ο νεαρός πρίγκιπας «ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του και μαθαίνει να αγκαλιάζει τον φυσικό κόσμο — ένα σχέδιο κάθε φορά».



Ο Τζορτζ ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να φοιτά στο Eton College, το οποίο είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν ο πατέρας του, Γουίλιαμ, και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι.



Το οικοτροφείο αρρένων βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας της Ουαλίας στο Μπέρκσαϊρ.



Η φοίτηση στο περίφημο σχολείο κοστίζει περίπου 84.400 δολάρια τον χρόνο και ο Τζορτζ θα συνεχίσει εκεί την εκπαίδευσή του μέχρι να γίνει 18 ετών.