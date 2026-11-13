Ο Ερντογάν επιχειρεί να εμφανιστεί ως «εγγυητής ειρήνης» στον Περσικό, υπέγραψε αμυντική συμφωνία με το Κατάρ
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Ο Ερντογάν επιχειρεί να εμφανιστεί ως «εγγυητής ειρήνης» στον Περσικό, υπέγραψε αμυντική συμφωνία με το Κατάρ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου

Ο Ερντογάν επιχειρεί να εμφανιστεί ως «εγγυητής ειρήνης» στον Περσικό, υπέγραψε αμυντική συμφωνία με το Κατάρ
Ενιαία αμυντική συμφωνία υπέγραψαν η Τουρκία και το Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ενισχύοντας τη διμερή συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με το Κατάρ για να αποτρέψουμε την αναζωπύρωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Νέα διάσταση στις σχέσεις Άγκυρας και Ντόχας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, η συμφωνία «θα προσδώσει μια νέα διάσταση στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ», σηματοδοτώντας την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Παράλληλα, σε ανάρτηση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Parti), δημοσιοποιήθηκαν εικόνες από την επίσημη τελετή υποδοχής του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύεται από τη δέσμευση της τουρκικής ηγεσίας για συνέχιση των κοινών προσπαθειών με το Κατάρ, με στόχο την αποτροπή νέας πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή του Κόλπου.

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Στις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν διευκρινίζονται οι επιμέρους όροι της συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας, ούτε οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε χώρα.

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