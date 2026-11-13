«Πρόσεχε, θα σε σκοτώσω»: Προπονητής ράγκμπι στην Αργεντινή έσπασε στο ξύλο πελάτη σε πιτσαρία γιατί κοίταξε τη σύντροφό του, βίντεο



«Με χτύπησε στο κεφάλι, με έριξε κάτω και άρχισα να χάνω αίμα»



Κατάγματα στην περιοχή του ματιού και πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης



Συνελήφθη ο 47χρονος προπονητής ράγκμπι



Ο σύλλογος εξετάζει πειθαρχικές κυρώσεις

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Ο 47χρονος άρχισε να γρονθοκοπεί τον Μάουρο στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον έσπρωξε προς έναν αποθηκευτικό χώρο της πιτσαρίας, όπου συνέχισε να τον χτυπά.Το θύμα προσπάθησε να προστατεύσει το κεφάλι του χρησιμοποιώντας τους πήχεις του, ενώ, όπως ανέφερε, αγωνιζόταν να εμποδίσει τον επιτιθέμενο να του χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο.Παρά την προσπάθειά του να αμυνθεί, κατέληξε στο πάτωμα, έχοντας υποστεί τραυματισμούς στο πρόσωπο και στο σώμα.«Με χτυπάει στο κεφάλι, με ρίχνει κάτω, με βγάζει νοκ άουτ και αρχίζω να χάνω αίμα. Με αρπάζει από τα χέρια και τα μαλλιά και μου λέει: “Ζήτα συγγνώμη”», περιέγραψε ο Μάουρο.Όπως υποστήριξε, ο δράστης δεν σταμάτησε ούτε όταν εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, αλλά συνέχισε να τον κλωτσά στο στήθος και στην κοιλιά.«Έτσι είναι καλά ή θέλεις να συνεχίσω; Ζήτα συγγνώμη», φέρεται να του φώναζε επανειλημμένα, με το θύμα να απαντά ότι δεν είχε κάνει τίποτα.Η γυναίκα που συνόδευε τον δράστη παρέμεινε κοντά στην είσοδο της πιτσαρίας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Μάουρο, περιορίστηκε στο να πει «Πάμε, Μαρτίν», χωρίς να επιχειρήσει να σταματήσει τον ξυλοδαρμό.Μετά την επίθεση, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Ranger.Μετά τον ξυλοδαρμό, οι εργαζόμενοι της πιτσαρίας ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έδωσαν πληροφορίες για το όχημα με το οποίο διέφυγε το ζευγάρι. Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει μέρος της επίθεσης, παρέχοντας σημαντικό υλικό για την έρευνα των Αρχών.Ο Μάουρο κατέθεσε μήνυση και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων αξονική τομογραφία εγκεφάλου, ενώ χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα.Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο έδαφος του οφθαλμικού κόγχου και στο έσω τοίχωμα του αριστερού οφθαλμικού κόγχου, χωρίς μετατόπιση των οστών.Προς το παρόν, οι θεράποντες ιατροί αναμένουν να υποχωρήσει το οίδημα, ώστε να διαπιστώσουν εάν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, ο τραυματίας πρέπει να υποβάλλεται σε οφθαλμολογικό έλεγχο κάθε 15 ημέρες.«Είμαι συγκλονισμένος, βαθιά ταραγμένος. Το τελευταίο πράγμα που μπορείς να φανταστείς είναι ότι θα σε χτυπήσουν με τέτοιον τρόπο επειδή βγήκες να φας μια πίτσα», δήλωσε ο Μάουρο, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά την επίθεση.Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Συντονισμού Πολιτικών Ταξιαρχιών συνέλαβαν τον 47χρονο Μαρτίν Ρομπέρτο Ντίας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο βασικός ύποπτος για τον ξυλοδαρμό.Ο συλληφθείς τέθηκε στη διάθεση της Εισαγγελίας του 22ου Διαμερίσματος, υπό την εισαγγελέα Πάουλα Μπρουέρα, και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλές και πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών.Ωστόσο, ο νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων ενδέχεται να μεταβληθεί κατά την εξέλιξη της έρευνας, ανάλογα με την πορεία της υγείας του θύματος και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που εκκρεμούν.Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στον αθλητικό χώρο, καθώς ο κατηγορούμενος εργάζεται ως προπονητής ράγκμπι στον σύλλογο Club Universitario de Córdoba.Η διοίκηση του συλλόγου επιβεβαίωσε ότι ο συλληφθείς ανήκει στο προπονητικό δυναμικό του και ανακοίνωσε πως εξετάζεται η επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του.Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι η υποεπιτροπή ράγκμπι, σε συνεργασία με τη διοίκηση, θα καθορίσει «το συντομότερο δυνατό τα πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα που αρμόζουν στην περίπτωση».Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ποινή, οι υπεύθυνοι διαβεβαίωσαν ότι θα ενεργήσουν «με την αυστηρότητα και τη διαφάνεια που απαιτεί η κατάσταση».Παράλληλα, καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αντιβαίνουν στις αρχές που ο αθλητισμός οφείλει να προάγει.«Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, η οποία είναι ασύμβατη με τις αξίες του σεβασμού, της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης που προωθούμε», ανέφερε η ανακοίνωση.Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Ντίας θα απομακρυνθεί από τα προπονητικά του καθήκοντα ή ποια θα είναι η έκταση των ενδεχόμενων κυρώσεων. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τα αρμόδια όργανα του συλλόγου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.