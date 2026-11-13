Η στιγμή που περαστικός ρίχνει με μία γροθιά 16χρονο που επιτίθεται σε γυναίκες σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Εμπορικό κέντρο

Η στιγμή που περαστικός ρίχνει με μία γροθιά 16χρονο που επιτίθεται σε γυναίκες σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία, δείτε βίντεο

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο δείχνουν τον ανήλικο να κινείται επιθετικά στους χώρους του συγκροτήματος, ενώ επισκέπτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν

Η στιγμή που περαστικός ρίχνει με μία γροθιά 16χρονο που επιτίθεται σε γυναίκες σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όταν ένας 16χρονος άρχισε να προκαλεί φθορές σε καταστήματα και να επιτίθεται σε γυναίκες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ενός περαστικού, ο οποίος τον γρονθοκόπησε και τον έριξε στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), στο εμπορικό κέντρο Westfield Chatswood, με τις εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο να δείχνουν τον ανήλικο να κινείται επιθετικά στους χώρους του συγκροτήματος, ενώ επισκέπτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό μέσο News.com.au, ο 16χρονος εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο της αλυσίδας Lokfook, όπου φέρεται να απείλησε εργαζόμενο και να εκσφενδόνισε μια μεγάλη πινακίδα.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο ανήλικος εμφανίζεται να κινείται απειλητικά προς γυναίκες που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο, προκαλώντας αναστάτωση. Οι επισκέπτες αρχίζουν να φωνάζουν και να απομακρύνονται, ενώ ένας άνδρας που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει αποφασίζει να παρέμβει.



Ο περαστικός πλησιάζει τον 16χρονο και τον γρονθοκοπεί, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος. Ο ανήλικος σηκώνεται και απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο.

Στη συνέχεια, ο άνδρας συνομιλεί με εργαζομένους των καταστημάτων και προσφέρεται να βοηθήσει στην αναγνώριση του νεαρού.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τις καταγγελίες για τις επιθέσεις και τις φθορές στο εμπορικό κέντρο.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την υποστήριξή τους στον περαστικό που παρενέβη, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή του καθοριστική για τη διακοπή του επεισοδίου.
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