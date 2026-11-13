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Μυστήριο με την εξαφάνιση περιουσίας 9 δισ. δολαρίων κληρονόμου της Hermes, το δικαστήριο διέταξε να εξεταστεί από ψυχιάτρους ο 83χρονος
Μυστήριο με την εξαφάνιση περιουσίας 9 δισ. δολαρίων κληρονόμου της Hermes, το δικαστήριο διέταξε να εξεταστεί από ψυχιάτρους ο 83χρονος
Δικαστής στο Παρίσι διέταξε ψυχιατρική αξιολόγηση του 83χρονου Νικολά Πιές, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε το 6% των μετοχών της Hermès – Η δικαστική διαμάχη με φόντο την LVMH και τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης μετοχών της Hermès αξίας περίπου 9 δισ. δολαρίων, με δικαστή στο Παρίσι να διατάσσει ψυχιατρική αξιολόγηση του 83χρονου κληρονόμου του οίκου πολυτελείας, Νικολά Πιές, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχασε το μερίδιό του, που αντιστοιχούσε στο 6% της εταιρείας.
Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα με άμεση γνώση της απόφασης, ομάδα ψυχιάτρων καλείται να εξετάσει εάν ο Πιές αντιμετωπίζει νοητική διαταραχή που θα μπορούσε να τον έχει καταστήσει ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση.
Η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει την ποινική έρευνα, καθώς στη Γαλλία η εκμετάλλευση της μειωμένης νοητικής ικανότητας ή άλλης ευαλωτότητας ενός προσώπου για αθέμιτο οικονομικό όφελος συνιστά ειδικό αδίκημα, γνωστό ως «κατάχρηση αδυναμίας». Πρόκειται για αδίκημα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο και της πολύκροτης υπόθεσης της κληρονόμου της L'Oréal, Λιλιάν Μπετανκούρ.
Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο όμιλος LVMH συνεργάστηκε με τον Ελβετό διαχειριστή περιουσίας του Πιές, Ερίκ Φρεϊμόν, για τη μυστική συγκέντρωση μετοχών της ανταγωνίστριας Hermès.
Οι εισαγγελικές αρχές έχουν επικεντρωθεί στον Φρεϊμόν και στον Ελβετό δικηγόρο Αλεξάντρ Μονταβόν, ο οποίος είχε συμβουλεύσει την LVMH κατά την απόκτηση μετοχών της Hermès.
Τον Μάιο, ο Μονταβόν τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για συμμετοχή στην υπεξαίρεση των μετοχών του Πιές προς όφελος της LVMH. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και έχει προσβάλει δικαστικά την απόφαση για την ψυχιατρική αξιολόγηση του κληρονόμου.
Ούτε η LVMH ούτε ο Μπερνάρ Αρνό έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ύποπτοι. Ο όμιλος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να αποκτήσει τις μετοχές του Πιές μέσω σχεδίων στα οποία συμμετείχε ο διαχειριστής της περιουσίας του. Ο Φρεϊμόν, που πέθανε το 2025, είχε επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, η LVMH είχε συνάψει συμφωνία με τον Φρεϊμόν το 2002, καταβάλλοντάς του τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια σε προμήθειες και αμοιβές για τη συγκέντρωση μετοχών της Hermès.
Η LVMH αναγνωρίζει τη συνεργασία, αλλά υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε απόκτηση μετοχών του Πιές θα είχε γίνει χωρίς πρόθεση. Ο όμιλος είχε φτάσει να ελέγχει έως και 23% της Hermès, προτού συμφωνήσει το 2014 να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του, τερματίζοντας την έντονη επιχειρηματική διαμάχη.
Ο Νικολά Πιές υποστηρίζει ότι ανακάλυψε την εξαφάνιση των μετοχών του μόλις το 2022, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα επί δεκαετίες.
«Είχε όλες τις υπογραφές στο όνομά μου και ετοίμαζε όλα τα έγγραφα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό L'Express το 2025.
Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα με άμεση γνώση της απόφασης, ομάδα ψυχιάτρων καλείται να εξετάσει εάν ο Πιές αντιμετωπίζει νοητική διαταραχή που θα μπορούσε να τον έχει καταστήσει ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση.
Η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει την ποινική έρευνα, καθώς στη Γαλλία η εκμετάλλευση της μειωμένης νοητικής ικανότητας ή άλλης ευαλωτότητας ενός προσώπου για αθέμιτο οικονομικό όφελος συνιστά ειδικό αδίκημα, γνωστό ως «κατάχρηση αδυναμίας». Πρόκειται για αδίκημα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο και της πολύκροτης υπόθεσης της κληρονόμου της L'Oréal, Λιλιάν Μπετανκούρ.
Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο όμιλος LVMH συνεργάστηκε με τον Ελβετό διαχειριστή περιουσίας του Πιές, Ερίκ Φρεϊμόν, για τη μυστική συγκέντρωση μετοχών της ανταγωνίστριας Hermès.
Η αγωγή των 14 δισ. ευρώ και η εμπλοκή της LVMHΠέρυσι, ο Πιές συμπεριέλαβε την LVMH και τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρό της, Μπερνάρ Αρνό, στους εναγομένους αστικής αγωγής, διεκδικώντας 14 δισ. ευρώ ως αποζημίωση από όποιον κριθεί υπεύθυνος στο πλαίσιο της παράλληλης ποινικής έρευνας.
Οι εισαγγελικές αρχές έχουν επικεντρωθεί στον Φρεϊμόν και στον Ελβετό δικηγόρο Αλεξάντρ Μονταβόν, ο οποίος είχε συμβουλεύσει την LVMH κατά την απόκτηση μετοχών της Hermès.
Τον Μάιο, ο Μονταβόν τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για συμμετοχή στην υπεξαίρεση των μετοχών του Πιές προς όφελος της LVMH. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και έχει προσβάλει δικαστικά την απόφαση για την ψυχιατρική αξιολόγηση του κληρονόμου.
Ούτε η LVMH ούτε ο Μπερνάρ Αρνό έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ύποπτοι. Ο όμιλος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να αποκτήσει τις μετοχές του Πιές μέσω σχεδίων στα οποία συμμετείχε ο διαχειριστής της περιουσίας του. Ο Φρεϊμόν, που πέθανε το 2025, είχε επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, η LVMH είχε συνάψει συμφωνία με τον Φρεϊμόν το 2002, καταβάλλοντάς του τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια σε προμήθειες και αμοιβές για τη συγκέντρωση μετοχών της Hermès.
Η LVMH αναγνωρίζει τη συνεργασία, αλλά υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε απόκτηση μετοχών του Πιές θα είχε γίνει χωρίς πρόθεση. Ο όμιλος είχε φτάσει να ελέγχει έως και 23% της Hermès, προτού συμφωνήσει το 2014 να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του, τερματίζοντας την έντονη επιχειρηματική διαμάχη.
Ο Νικολά Πιές υποστηρίζει ότι ανακάλυψε την εξαφάνιση των μετοχών του μόλις το 2022, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα επί δεκαετίες.
«Είχε όλες τις υπογραφές στο όνομά μου και ετοίμαζε όλα τα έγγραφα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό L'Express το 2025.
Η γαλλική εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος, όπως και οι εκπρόσωποι του Πιές και της LVMH, αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη νέα δικαστική εξέλιξη.
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