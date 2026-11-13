Τουλάχιστον 23 νεκροί από μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Ινδία, ανάμεσα στα θύματα και μαθητές

Το λεωφορείο μετέφερε περισσότερους από 35 ανθρώπους όταν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό





Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στο Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα, στην περιοχή Ρονγκατζάν της περιφέρειας Γκολαγκάτ, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στον εθνικό αυτοκινητόδρομο 715. Από τη σύγκρουση το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια του οχήματος.







Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε παραμορφώσει μεγάλο μέρος του οχήματος.







Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Kohora Model Hospital, ενώ 13 από αυτούς παραπέμφθηκαν στο Jorhat Medical College and Hospital για περαιτέρω περίθαλψη.



Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μικρότερο απολογισμό. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν στη συνέχεια 23 θανάτους, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.



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Εξετάζεται η υπερβολική ταχύτητα Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Γκολαγκάτ, Σουαπνίλ Ντέκα, δήλωσε ότι οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται ο οδηγός του λεωφορείου να έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή (13/11) στο κρατίδιο Ασάμ, στη βορειοανατολική Ινδία , όταν μικρό λεωφορείο που μετέφερε περισσότερους από 35 επιβάτες, ανάμεσά τους και μαθητές, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στο Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα, στην περιοχή Ρονγκατζάν της περιφέρειας Γκολαγκάτ, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στον εθνικό αυτοκινητόδρομο 715. Από τη σύγκρουση το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια του οχήματος.Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μαθητές, ενώ ινδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν περίπου 40 άνθρωποι.Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε παραμορφώσει μεγάλο μέρος του οχήματος.Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Kohora Model Hospital, ενώ 13 από αυτούς παραπέμφθηκαν στο Jorhat Medical College and Hospital για περαιτέρω περίθαλψη.Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μικρότερο απολογισμό. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν στη συνέχεια 23 θανάτους, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Γκολαγκάτ, Σουαπνίλ Ντέκα, δήλωσε ότι οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται ο οδηγός του λεωφορείου να έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και αναμένεται να προκύψουν από την αστυνομική έρευνα.



Στο σημείο υπουργός της τοπικής κυβέρνησης Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη ο υπουργός της τοπικής κυβέρνησης του Ασάμ, Ατούλ Μπόρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να επιβλέψει την επιχείρηση διάσωσης.



Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία, τονίζοντας ότι προτεραιότητα των Αρχών είναι η άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.



