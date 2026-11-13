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Ρομπότ Transformer στην Κίνα μεταμορφώνεται από ανθρωποειδές σε τετράποδο, δείτε βίντεο
Ρομπότ Transformer στην Κίνα μεταμορφώνεται από ανθρωποειδές σε τετράποδο, δείτε βίντεο
Το ρομπότ διαθέτει προηγμένα συστήματα αντίληψης του περιβάλλοντος και τεχνολογία ελέγχου της δύναμης που ασκεί όταν έρχεται σε επαφή με ανθρώπους.
Ένα πρωτοποριακό ρομπότ που μπορεί να αλλάζει αυτόνομα μορφή, μετατρέποντας το ανθρωποειδές σώμα του σε τετράποδο, παρουσιάστηκε στη Σαγκάη της Κίνας, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες με τις δυνατότητές του. Η μεταμόρφωση του ρομπότ καταγράφηκε σε βίντεο, αναδεικνύοντας τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στον τομέα της προσωπικής ρομποτικής.
Πρόκειται για το PrimeBOT T1, γνωστό και με το παρατσούκλι «Γιουανζάι» (Yuanzai), το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη (12/11), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επενδυτών του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, είναι το πρώτο προσωπικό ρομπότ στον κόσμο που διαθέτει τη δυνατότητα αυτόνομης μεταμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για την αλλαγή της μορφής του.
Το PrimeBOT T1 διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό που του επιτρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών τρόπων κίνησης.
Στην αρχική του μορφή λειτουργεί ως ανθρωποειδές ρομπότ που κινείται με τροχούς, ενώ στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε τετράποδο, προσαρμόζοντας τη στάση και την κίνησή του στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Η διπλή αυτή λειτουργία έχει σχεδιαστεί ώστε να του επιτρέπει να μετακινείται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
Πέρα από τη δυνατότητα μεταμόρφωσης, το ρομπότ διαθέτει προηγμένα συστήματα αντίληψης του περιβάλλοντος και τεχνολογία ελέγχου της δύναμης που ασκεί όταν έρχεται σε επαφή με ανθρώπους.
Μπορεί να ανταποκρίνεται σε απαλά αγγίγματα, ακόμη και να κρατά το χέρι του χρήστη, ρυθμίζοντας την πίεση που ασκεί ώστε η αλληλεπίδραση να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο.
Οι συγκεκριμένες δυνατότητες αναπτύχθηκαν με στόχο τη δημιουργία ρομπότ που θα μπορούν να αλληλεπιδρούν πιο φυσικά με τους ανθρώπους και να αξιοποιούνται σε καθημερινές δραστηριότητες.
Πρόκειται για το PrimeBOT T1, γνωστό και με το παρατσούκλι «Γιουανζάι» (Yuanzai), το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη (12/11), στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επενδυτών του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, είναι το πρώτο προσωπικό ρομπότ στον κόσμο που διαθέτει τη δυνατότητα αυτόνομης μεταμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για την αλλαγή της μορφής του.
Το PrimeBOT T1 διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό που του επιτρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών τρόπων κίνησης.
Στην αρχική του μορφή λειτουργεί ως ανθρωποειδές ρομπότ που κινείται με τροχούς, ενώ στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε τετράποδο, προσαρμόζοντας τη στάση και την κίνησή του στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Η διπλή αυτή λειτουργία έχει σχεδιαστεί ώστε να του επιτρέπει να μετακινείται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
Πέρα από τη δυνατότητα μεταμόρφωσης, το ρομπότ διαθέτει προηγμένα συστήματα αντίληψης του περιβάλλοντος και τεχνολογία ελέγχου της δύναμης που ασκεί όταν έρχεται σε επαφή με ανθρώπους.
Αντιδρά στο άγγιγμα και κρατά το χέρι του ανθρώπου
Μπορεί να ανταποκρίνεται σε απαλά αγγίγματα, ακόμη και να κρατά το χέρι του χρήστη, ρυθμίζοντας την πίεση που ασκεί ώστε η αλληλεπίδραση να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο.
Οι συγκεκριμένες δυνατότητες αναπτύχθηκαν με στόχο τη δημιουργία ρομπότ που θα μπορούν να αλληλεπιδρούν πιο φυσικά με τους ανθρώπους και να αξιοποιούνται σε καθημερινές δραστηριότητες.
Η παρουσίαση στη Σαγκάη αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ταχύτατης ανάπτυξης της ρομποτικής τεχνολογίας στην Κίνα, όπου οι κατασκευαστές επιχειρούν να δημιουργήσουν μηχανές που θα συνδυάζουν ευέλικτη μετακίνηση και φυσική αλληλεπίδραση με τους χρήστες.
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