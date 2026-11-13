Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτιρίου κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτιρίου κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο- Στις 23 Οκτωβρίου, ένα άλλο κτίριο, μια 12ώροφη κατασκευή, κατέρρευσε σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στην πρωτεύουσα της Κένυας Ναϊρόμπι μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικο δίκτυο Citizen TV.
«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου που ήταν υπό κατασκευή κοντά στον (επιβατικό σταθμό) SGR Terminus στο Μολόνγκο στον αυτοκινητόδρομο Ναϊρόμπι-Μομπάσα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Το κτίριο κατέρρευσε γύρω στις 9:52 π.μ. τοπική ώρα, ανέφερε το Citizen TV.
Στις 23 Οκτωβρίου, ένα άλλο κτίριο, μια 12ώροφη κατασκευή, κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.
Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανέφερε σε ανάρτηση στο X πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Κένυα είναι συχνές και προκαλούνται κυρίως από κακοτεχνίες, κατώτερης ποιότητας υλικά, ανεπαρκή επίβλεψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, σύμφωνα με το κρατικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Πολιτική Έρευνας και Ανάλυσης της Κένυας.
«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου που ήταν υπό κατασκευή κοντά στον (επιβατικό σταθμό) SGR Terminus στο Μολόνγκο στον αυτοκινητόδρομο Ναϊρόμπι-Μομπάσα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Το κτίριο κατέρρευσε γύρω στις 9:52 π.μ. τοπική ώρα, ανέφερε το Citizen TV.
Στις 23 Οκτωβρίου, ένα άλλο κτίριο, μια 12ώροφη κατασκευή, κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.
BREAKING: Six killed as building under construction collapses on Mombasa Road https://t.co/knGhDpMpG5— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 13, 2026
Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανέφερε σε ανάρτηση στο X πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Κένυα είναι συχνές και προκαλούνται κυρίως από κακοτεχνίες, κατώτερης ποιότητας υλικά, ανεπαρκή επίβλεψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, σύμφωνα με το κρατικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Πολιτική Έρευνας και Ανάλυσης της Κένυας.
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