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Mercedes-Benz: Σκέψεις για κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Γερμανία, ζητά 40ωρη εργασία αντί για 35ωρη χωρίς αύξηση μισθών
Mercedes-Benz: Σκέψεις για κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Γερμανία, ζητά 40ωρη εργασία αντί για 35ωρη χωρίς αύξηση μισθών
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παγώνει τις επενδύσεις στα εργοστάσιά της λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής – Αντιδρούν οι εργαζόμενοι και το συνδικάτο IG Metall
«Καμία άλλη μάρκα δεν έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το Made in Germany όσο η Mercedes-Benz. Κι όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία της Στουτγκάρδης εξετάζει το κλείσιμο εργοστασίων. Στη διαμάχη για το υψηλό κόστος εργασίας, η Mercedes αυξάνει την πίεση στο επιχειρησιακό συμβούλιο και στο συνδικάτο IG Metall. Η διεύθυνση αποφάσισε αρχικά πάγωμα όλων των επενδύσεων στα γερμανικά εργοστάσια» αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Bild, επισημαίνοντας ότι «δύει το άστρο» της εμβληματικής γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της, Μίχαελ Ζίμπε, «αν δεν πέσει το κόστος παραγωγής, κινδυνεύουν να κλείσουν δύο εργοστάσια στη Γερμανία. Οι περικοπές θα μπορούσαν να αφορούν ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης καθώς και ένα εργοστάσιο συστημάτων κίνησης, όπου κατασκευάζονται εξαρτήματα οχημάτων. Η Mercedes-Benz διατηρεί εργοστάσια, μεταξύ άλλων, στη Στουτγάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο.»
Για τον ειδικό σε θέματα αυτοκίνησης Φέρντιναντ Ντυντενχόφερ, αναφέρει η Bild, η ανακοίνωση δεν προκαλεί έκπληξη. «Εδώ και μήνες η Mercedes τονίζει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τη Γερμανία ως τόπο παραγωγής», ασκώντας παράλληλα κριτική στο συνδικάτο IG Metall: «Η IG Metall παλεύει για προνόμια που τελικά κοστίζουν στους εργαζόμενους τις ίδιες τους τις θέσεις εργασίας». Χωρίς ουσιαστική αναδιάρθρωση της δομής κόστους, «η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία θα οδηγηθεί σε μαρασμό», προειδοποιεί ο ειδικός.
Η ιστοσελίδα tagesschau.de εστιάζει στα σχέδια αναδιάρθρωσης του εργασιακού μοντέλου στον γερμανικό κολοσσό και σημειώνει μεταξύ άλλων:« Η Mercedes-Benz διαθέτει συνολικά δώδεκα μονάδες στη Γερμανία. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ως προς τη λεγόμενη πρωτοβουλία ενίσχυσης της παραγωγικότητας, μέσω της οποίας επιδιώκεται η μείωση του κόστους.
Η διοίκηση, λόγω της σημαντικής πτώσης κερδών στον τομέα των επιβατικών οχημάτων, ζητά οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερες ώρες χωρίς αύξηση αποδοχών. Στο τραπέζι βρέθηκε η πρόταση για εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών αντί 35. Για το συμβούλιο εργαζομένων και το συνδικάτο IG Metall, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή. Η 35ωρη εργασία θεωρείται από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού Μπρίτα Ζέγκερ υποστήριξε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες συμφωνήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας δεν υφίστανται πλέον. Κατά την άποψή της, η αύξηση των ωρών εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει γρήγορα την παραγωγικότητα χωρίς να χρειαστεί μείωση βασικών μισθών».
Σε σχόλιό της η Augsburger Allgemeine αναφέρεται στην οικονομική πολιτική του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και την αδυναμία να φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις. «Η οικονομική ανάκαμψη που υποσχέθηκε ο Μερτς δεν φαίνεται εφικτή στο άμεσο μέλλον. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν δεν αρκούν ως εξήγηση για τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας και τη σταδιακή υποχώρηση της Γερμανίας ως επιχειρηματικού και βιομηχανικού κέντρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε εσωτερικούς παράγοντες».
Ως βαθύτερη αιτία, το σχόλιο βλέπει την απροθυμία για μεταρρυθμίσεις, ήδη από την εποχή της Άνγκελα Μέρκελ, που φτάνει στα όρια της «πολιτικής αδράνειας», μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας, έλλειψης ευελιξίας και μιας νοοτροπίας που αντιμετωπίζει κάθε καινοτομία πρωτίστως ως κίνδυνο και όχι ως ευκαιρία.
Ο Μέρτς έγινε καγκελάριος για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι λίγα. Σχεδόν όλες οι βιομηχανικές χώρες καταγράφουν ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη από τη Γερμανία».
Πηγή : dw
Σύμφωνα με τον διευθυντή της, Μίχαελ Ζίμπε, «αν δεν πέσει το κόστος παραγωγής, κινδυνεύουν να κλείσουν δύο εργοστάσια στη Γερμανία. Οι περικοπές θα μπορούσαν να αφορούν ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης καθώς και ένα εργοστάσιο συστημάτων κίνησης, όπου κατασκευάζονται εξαρτήματα οχημάτων. Η Mercedes-Benz διατηρεί εργοστάσια, μεταξύ άλλων, στη Στουτγάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο.»
Για τον ειδικό σε θέματα αυτοκίνησης Φέρντιναντ Ντυντενχόφερ, αναφέρει η Bild, η ανακοίνωση δεν προκαλεί έκπληξη. «Εδώ και μήνες η Mercedes τονίζει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τη Γερμανία ως τόπο παραγωγής», ασκώντας παράλληλα κριτική στο συνδικάτο IG Metall: «Η IG Metall παλεύει για προνόμια που τελικά κοστίζουν στους εργαζόμενους τις ίδιες τους τις θέσεις εργασίας». Χωρίς ουσιαστική αναδιάρθρωση της δομής κόστους, «η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία θα οδηγηθεί σε μαρασμό», προειδοποιεί ο ειδικός.
Η ιστοσελίδα tagesschau.de εστιάζει στα σχέδια αναδιάρθρωσης του εργασιακού μοντέλου στον γερμανικό κολοσσό και σημειώνει μεταξύ άλλων:« Η Mercedes-Benz διαθέτει συνολικά δώδεκα μονάδες στη Γερμανία. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ως προς τη λεγόμενη πρωτοβουλία ενίσχυσης της παραγωγικότητας, μέσω της οποίας επιδιώκεται η μείωση του κόστους.
40 ώρες την εβδομάδα αντί 35
Η διοίκηση, λόγω της σημαντικής πτώσης κερδών στον τομέα των επιβατικών οχημάτων, ζητά οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερες ώρες χωρίς αύξηση αποδοχών. Στο τραπέζι βρέθηκε η πρόταση για εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών αντί 35. Για το συμβούλιο εργαζομένων και το συνδικάτο IG Metall, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή. Η 35ωρη εργασία θεωρείται από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού Μπρίτα Ζέγκερ υποστήριξε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες συμφωνήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας δεν υφίστανται πλέον. Κατά την άποψή της, η αύξηση των ωρών εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει γρήγορα την παραγωγικότητα χωρίς να χρειαστεί μείωση βασικών μισθών».
Σε σχόλιό της η Augsburger Allgemeine αναφέρεται στην οικονομική πολιτική του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και την αδυναμία να φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις. «Η οικονομική ανάκαμψη που υποσχέθηκε ο Μερτς δεν φαίνεται εφικτή στο άμεσο μέλλον. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν δεν αρκούν ως εξήγηση για τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας και τη σταδιακή υποχώρηση της Γερμανίας ως επιχειρηματικού και βιομηχανικού κέντρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε εσωτερικούς παράγοντες».
Υπερβολική γραφειοκρατία, λίγη ευελίξια
Ως βαθύτερη αιτία, το σχόλιο βλέπει την απροθυμία για μεταρρυθμίσεις, ήδη από την εποχή της Άνγκελα Μέρκελ, που φτάνει στα όρια της «πολιτικής αδράνειας», μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας, έλλειψης ευελιξίας και μιας νοοτροπίας που αντιμετωπίζει κάθε καινοτομία πρωτίστως ως κίνδυνο και όχι ως ευκαιρία.
Ο Μέρτς έγινε καγκελάριος για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι λίγα. Σχεδόν όλες οι βιομηχανικές χώρες καταγράφουν ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη από τη Γερμανία».
Πηγή : dw
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