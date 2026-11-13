Θέμα ηγεσίας στους Δημοκρατικούς της Γερουσίας: O Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ αμφισβητεί τον Τσακ Σούμερ

Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ διεκδικεί τη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας, ζητώντας νέα ηγεσία και πιο επιθετική οικονομική ατζέντα – Ο Σούμερ δηλώνει ότι διαθέτει τις ψήφους για να παραμείνει - Την 1η Δεκεμβρίου η ψηφοφορία

Κρις Βαν Χόλεν, αμφισβητώντας τον2017, μετά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας από το κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές.



Ο Σούμερ, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία και είχε προηγουμένως προβλέψει ότι δεν θα είχε αντίπαλο, εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να παραμείνει στη θέση του.







Ο Βαν Χόλεν, Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Μέριλαντ, δήλωσε ότι στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν επίσης την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι ψηφοφόροι ζήτησαν «μια αλλαγή από το σημερινό καθεστώς, το οποίο δεν λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων».







«Τώρα είναι δική μας ευθύνη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της στιγμής και, για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε νέα ηγεσία», δήλωσε ο Βαν Χόλεν και πρόσθεσε: «Γι' αυτό θέτω υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία».



Ο 67χρονος πολιτικός ανέφερε σε συνέντευξή του στο MSNOW ότι έχει εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων από 10 εκ των 55 Δημοκρατικών γερουσιαστών που είναι γνωστό ότι θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι βρίσκεται στη θέση του «αουτσάιντερ» απέναντι στον 75χρονο Σούμερ.



Η στήριξη του Σάντερς και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την προεδρία το 2028 Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, και ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος είναι ανεξάρτητος αλλά συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τον Βαν Χόλεν, ο οποίος υπηρετεί στο σώμα σχεδόν μία δεκαετία, έχοντας προηγουμένως διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων επί 14 χρόνια.



Κλείσιμο Ελίσα Σλότκιν, είχαν ζητήσει αλλαγή ηγεσίας.



Ο Βαν Χόλεν, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2028, έχει υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να προωθήσουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για «κατάφωρη διαφθορά», η προσπάθεια τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και η συσπείρωση γύρω από μια δυναμική οικονομική ατζέντα που θα απευθύνεται στους Αμερικανούς της εργατικής τάξης.



Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής έχει ασκήσει κριτική στην ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ έχει ταχθεί κατά της περαιτέρω εμβάθυνσης των αμυντικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τον σύμμαχό τους.



Σούμερ: «Έχω τις ψήφους για να παραμείνω» «Διαθέτω τις ψήφους για να συνεχίσω να υπηρετώ ως επικεφαλής των Δημοκρατικών», ανέφερε ο Σούμερ στην ανακοίνωσή του. «Καλωσορίζω κάθε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και το σημαντικό έργο που έχουμε μπροστά μας».



Την υποψηφιότητά του για τη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, αμφισβητώντας τον Τσακ Σούμερ , ο οποίος ηγείται των Δημοκρατικών στο σώμα από το, μετά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας από το κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές., ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία και είχε προηγουμένως προβλέψει ότι δεν θα είχε αντίπαλο, εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να παραμείνει στη θέση του.Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, κεκλεισμένων των θυρών και με μυστική κάλπη., Δημοκρατικός γερουσιαστής από το, δήλωσε ότι στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν επίσης την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι ψηφοφόροι ζήτησαν «μια αλλαγή από το σημερινό καθεστώς, το οποίο δεν λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων».«Τώρα είναι δική μας ευθύνη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της στιγμής και, για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε νέα ηγεσία», δήλωσε οκαι πρόσθεσε: «Γι' αυτό θέτω υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία».Ο 67χρονος πολιτικός ανέφερε σε συνέντευξή του στοότι έχει εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων από 10 εκ των 55 Δημοκρατικών γερουσιαστών που είναι γνωστό ότι θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι βρίσκεται στη θέση του «αουτσάιντερ» απέναντι στονΟ νεοεκλεγείς γερουσιαστής του Μίσιγκαν,και ο γερουσιαστής του Βερμόντ,ο οποίος είναι ανεξάρτητος αλλά συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τον, ο οποίος υπηρετεί στο σώμα σχεδόν μία δεκαετία, έχοντας προηγουμένως διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων επί 14 χρόνια.Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Σάντερς και η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν,είχαν ζητήσει αλλαγή ηγεσίας.Ο Βαν Χόλεν, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2028, έχει υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να προωθήσουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση τουγια «κατάφωρη διαφθορά», η προσπάθεια τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και η συσπείρωση γύρω από μια δυναμική οικονομική ατζέντα που θα απευθύνεται στους Αμερικανούς της εργατικής τάξης.Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής έχει ασκήσει κριτική στην ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ έχει ταχθεί κατά της περαιτέρω εμβάθυνσης των αμυντικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τον σύμμαχό τους.«Διαθέτω τις ψήφους για να συνεχίσω να υπηρετώ ως επικεφαλής των Δημοκρατικών», ανέφερε οστην ανακοίνωσή του. «Καλωσορίζω κάθε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και το σημαντικό έργο που έχουμε μπροστά μας».

Πάντως, ορισμένοι νεοεκλεγέντες γερουσιαστές έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον Δημοκρατικό πολιτικό από τη Νέα Υόρκη.



«Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν δημοψήφισμα για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά πιστεύω επίσης ότι αυτή τη φορά ήταν μια έκκληση για ένα νέο είδος πολιτικής», είχε δηλώσει ο Βαν Χόλεν την περασμένη εβδομάδα στο Reuters.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί δεν πρέπει να εμφανίζονται υπερβολικά επιφυλακτικοί απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, τους δισεκατομμυριούχους και τα οργανωμένα συμφέροντα, τα οποία οι ψηφοφόροι θεωρούν υπεύθυνα για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής τους.



Τουλάχιστον 55 έδρες για τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν τουλάχιστον 55 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών.



Η αναμέτρηση για την έδρα της Αλάσκας δεν είχε ακόμη κριθεί έως αργά το βράδυ της Πέμπτης, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να προηγείται του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, με καταμετρημένο το 88% των ψήφων.



Η εσωκομματική ψηφοφορία για την ηγεσία των Δημοκρατικών έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, και θα πραγματοποιηθεί με μυστική κάλπη.