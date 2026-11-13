Star Wars: Ρεκόρ για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από τη θρυλική σκηνή «I am your father» - Πουλήθηκε για $4,87 εκατ.
ΚΟΣΜΟΣ
Star Wars Δημοπρασία

Star Wars: Ρεκόρ για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από τη θρυλική σκηνή «I am your father» - Πουλήθηκε για $4,87 εκατ.

Με την πώλησή του έγινε το ακριβότερο συλλεκτικό αντικείμενο από το σύμπαν του Star Wars που έχει διατεθεί ποτέ σε δημοπρασία

Star Wars: Ρεκόρ για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από τη θρυλική σκηνή «I am your father» - Πουλήθηκε για $4,87 εκατ.
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία του κινηματογράφου άλλαξε χέρια έναντι 4,87 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το φωτόσπαθο που κρατούσε ο Νταρθ Βέιντερ λίγο πριν αποκαλύψει στον Λουκ Σκάιγουoκερ ότι είναι ο πατέρας του, σε μία από τις διασημότερες σκηνές του Star Wars, πουλήθηκε την Πέμπτη (12/11) σε δημοπρασία στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, πρόκειται για το βασικό φωτόσπαθο που χρησιμοποιούσε ο Νταρθ Βέιντερ στις κινηματογραφικές μονομαχίες του. Με την πώλησή του έγινε το ακριβότερο συλλεκτικό αντικείμενο από το σύμπαν του Star Wars που έχει διατεθεί ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με το CNN.

Star Wars: Ρεκόρ για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από τη θρυλική σκηνή «I am your father» - Πουλήθηκε για $4,87 εκατ.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί αν το αντικείμενο είχε χρησιμοποιηθεί και στην πρώτη ταινία της σειράς, A New Hope του 1977, χωρίς ωστόσο να αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Η τιμή των 4,87 εκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασε το ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αντικείμενο από το «Star Wars», το οποίο κατείχε προηγουμένως το άλλο φωτόσπαθο από τη μάχη στο Cloud City.

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