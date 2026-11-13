SpaceX: Θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να πιάσει στον αέρα το Starship και τον προωθητικό πύραυλο κατά την επιστροφή τους στη βάση εκτόξευσης
ΚΟΣΜΟΣ
SpaceX Έλον Μασκ Starship

SpaceX: Θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να πιάσει στον αέρα το Starship και τον προωθητικό πύραυλο κατά την επιστροφή τους στη βάση εκτόξευσης

Στη 15η δοκιμαστική πτήση του Starship, η εταιρεία του Έλον Μασκ SpaceX θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να ανακτήσει και τα δύο στάδια του πυραύλου χρησιμοποιώντας τους ειδικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης στη Starbase του Τέξας

SpaceX: Θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να πιάσει στον αέρα το Starship και τον προωθητικό πύραυλο κατά την επιστροφή τους στη βάση εκτόξευσης
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Ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια ανάπτυξης πλήρως επαναχρησιμοποιούμενων πυραυλικών συστημάτων επιχειρεί να πετύχει η SpaceX, με τη 15η δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου Starship.

Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί από την εγκατάσταση Starbase της εταιρείας στο νότιο Τέξας, με το χρονικό παράθυρο των 75 λεπτών να ανοίγει σήμερα στις 17:45 τοπική ώρα (00:45 του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας).
SpaceX: Θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να πιάσει στον αέρα το Starship και τον προωθητικό πύραυλο κατά την επιστροφή τους στη βάση εκτόξευσης

Το Starship αποτελείται από δύο τμήματα: τον τεράστιο προωθητικό πύραυλο Super Heavy και το διαστημικό σκάφος Starship.

O πύραυλος Super Heavy έχει ύψος 72 μέτρα, όσο περίπου ένα κτίριο 23 ορόφων, και το Starship 52 μέτρα, όσο ένα κτίριο 17 ορόφων. Δηλαδή, ολόκληρο το σύστημα Starship–Super Heavy έχει ύψος αντίστοιχο με κτίριο περίπου 40 ορόφων!
SpaceX: Θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να πιάσει στον αέρα το Starship και τον προωθητικό πύραυλο κατά την επιστροφή τους στη βάση εκτόξευσης

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Το εγχείρημα τη 15η δοκιμαστικής πτήσης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η SpaceX θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να επιστρέψει και τα δύο στάδια στη βάση εκτόξευσης, όπου θα ανακτηθούν από τους ειδικούς μηχανισμούς του πύργου, γνωστούς ως «chopsticks» («ξυλάκια»).

Η εταιρεία του Έλον Μασκ έχει ήδη καταφέρει να ανακτήσει τον Super Heavy, πραγματοποιώντας τρεις επιτυχημένες συλλήψεις του από τους βραχίονες του πύργου εκτόξευσης σε προηγούμενες δοκιμές.

Παρόλα αυτά, δεν έχει επιχειρηθεί  ακόμη αντίστοιχη ανάκτηση του Starship, το οποίο ταξιδεύει σε μεγαλύτερη απόσταση και με υψηλότερη ταχύτητα, καθιστώντας την επιστροφή του πιο απαιτητική. 

Επιστροφή μετά από 22,5 ώρες


Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 22,5 ώρες και να εξελιχθεί σε δύο διαδοχικά στάδια. Περίπου 6,5 λεπτά μετά την απογείωση, ο πύραυλος Super Heavy θα επιστρέψει στη Starbase, επιχειρώντας να προσγειωθεί στον πύργο εκτόξευσης και να συγκρατηθεί από τους ειδικούς βραχίονες.

Το ανώτερο στάδιο, το Starship, αντίθετα, θα συνεχίσει την πορεία του προς χαμηλή γήινη τροχιά. Εκεί προβλέπεται να αναπτύξει 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς.

Στη συνέχεια, το Starship θα παραμείνει σε πτήση για σχεδόν μία ημέρα, προτού επιχειρήσει την επιστροφή του στη Starbase, περίπου 22,5 ώρες μετά την αρχική εκτόξευση.

To Plan B σε περίπτωση προβλήματος


Η επιτυχία της δοκιμής δεν είναι δεδομένη. Η SpaceX έχει διευκρινίσει ότι θα ακυρώσει την προσπάθεια σύλληψης του Starship, εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σε αυτή την περίπτωση, το σκάφος θα κατευθυνθεί για ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, είτε κοντά στη Χαβάη είτε στα ανοικτά των ακτών της Χιλής.
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