Ρούτε: Δύσκολο να πούμε αν πλησιάζει η ειρήνη στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν θα έχει λόγο για το μέλλον του ΝΑΤΟ

Υπογράμμισε την "ενότητα" και την "πλήρη ευθυγράμμιση" που επικρατεί κατά τη γνώμη του μεταξύ της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας





"Είναι πολύ δύσκολο να πω", δήλωσε ο







Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν αυτή την εβδομάδα σειρά συναντήσεων στο Αμπού Ντάμπι με Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές. Και ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για τις συναντήσεις αυτές.



Στη συνέχεια, μετέβησαν σήμερα στη Μόσχα για μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, προτού πετάξουν για το Δουβλίνο, για μια συνάντηση αργότερα απόψε με τον Ουκρανό πρόεδρο.







Ωστόσο, υπογράμμισε επανειλημμένα την "ενότητα" και την "πλήρη ευθυγράμμιση" που επικρατεί κατά τη γνώμη του μεταξύ της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.



"Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος", δήλωσε στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.



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Το θέμα αυτό ανησυχεί ιδιαιτέρως τους Ευρωπαίους, οι οποίοι φοβούνται μια συμφωνία που ενδεχομένως να ικανοποιεί τις ρωσικές διεκδικήσεις, σε βάρος των δικών τους συμφερόντων ασφαλείας.



Ο Μαρκ Ρούτε, πάντως, απέκλεισε την εκδοχή ότι η Ρωσία θα μπορούσε να έχει λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του ΝΑΤΟ.



"Αυτό δεν αποτελεί μέρος της συζήτησης", διαβεβαίωσε.



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα ότι είναι "πολύ δύσκολο να πει" εάν η προοπτική για ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά, έπειτα από ημέρες εντατικών διπλωματικών διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Ρωσία και στην Ιρλανδία."Είναι πολύ δύσκολο να πω", δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε , σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, εξαίροντας παράλληλα τη "σκληρή δουλειά" που κάνουν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία "για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης".Σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται εδώ και μέρες σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με διαφορετικούς παίκτες και διαφορετικά σχήματα.Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν αυτή την εβδομάδα σειρά συναντήσεων στο Αμπού Ντάμπι με Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές. Και ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για τις συναντήσεις αυτές.Στη συνέχεια, μετέβησαν σήμερα στη Μόσχα για μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, προτού πετάξουν για το Δουβλίνο, για μια συνάντηση αργότερα απόψε με τον Ουκρανό πρόεδρο.Όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις στη Μόσχα και για την αδιάλλακτη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μαρκ Ρούτε αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.Ωστόσο, υπογράμμισε επανειλημμένα την "ενότητα" και την "πλήρη ευθυγράμμιση" που επικρατεί κατά τη γνώμη του μεταξύ της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας."Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος", δήλωσε στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ απέφυγε επίσης να μιλήσει λεπτομερώς για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης.Το θέμα αυτό ανησυχεί ιδιαιτέρως τους Ευρωπαίους, οι οποίοι φοβούνται μια συμφωνία που ενδεχομένως να ικανοποιεί τις ρωσικές διεκδικήσεις, σε βάρος των δικών τους συμφερόντων ασφαλείας.Ο Μαρκ Ρούτε, πάντως, απέκλεισε την εκδοχή ότι η Ρωσία θα μπορούσε να έχει λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του ΝΑΤΟ."Αυτό δεν αποτελεί μέρος της συζήτησης", διαβεβαίωσε.

Υπενθύμισε ότι η Συμμαχία είχε απορρίψει κατηγορηματικά, πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τις "απαράδεκτες" απαιτήσεις της Ρωσίας, η οποία ζητούσε κυρίως την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική Ευρώπη και τη δέσμευση της Συμμαχίας να μην δέχεται πλέον νέα μέλη.



"Αυτή ήταν πάντα η σταθερή θέση της Συμμαχίας", δήλωσε.