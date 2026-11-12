Το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στον Μελανσόν: «Εχθρική η θέση του»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Γάζα Ζαν Λυκ Μελανσόν

Το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στον Μελανσόν: «Εχθρική η θέση του»

Λυπάμαι που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο, σχολίασε ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας

Το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στον Μελανσόν: «Εχθρική η θέση του»
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός του στον Ζαν Λυκ Μελανσόν, τον επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, γαλλικού κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, αποδίδοντας στο κόμμα του μια «εξαιρετικά εχθρική θέση απέναντι στο Ισραήλ».

Σε μια πρώτη αντίδραση στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, ο Μελανσόν δήλωσε ότι του «έχει απαγορευτεί η είσοδος σε ένα έδαφος στο οποίο ουδέποτε ζήτησα να εισέλθω». «Λυπάμαι που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ θα αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να το βλάψουν και δεν θα επιτρέψει σε άτομα που ενεργούν εναντίον των συμφερόντων του και υποκινούν μίσος εναντίον των πολιτών του να εισέλθουν στο έδαφός του», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης το Σάββατο στο Παρίσι όπου παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), ο Μελανσόν, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, κατήγγειλε εκ νέου μια «γενοκτονία» στη Γαζα -κατηγορία που απέρριψε κατηγορηματικά το Ισραήλ- και επέκρινε δριμύτατα τη «σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή.

Ο υπουργός Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει και για την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI, Ματίλντ Πανό.

«Και οι δύο έκαναν δηλώσεις διατυπώνοντας ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ», ενώ κατηγορώντας επίσης τον Μελανσόν ότι κάλεσε «γαλλικά πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν παράνομους στολίσκους με προορισμό τη Γάζα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

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