Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια της Τουρκίας, δείτε βίντεο

Φωτιά στο σημείο της πτώσης - Τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά





Το ελικόπτερο κατέπεσε περίπου στις 18:45, τοπική ώρα, στην περιοχή Σαμάνκιοϊ της περιφέρειας Γεσίλιουρτ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο σημείο, η οποία κατασβέστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.







Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής





JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

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Τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην επαρχία Μαλάτεια, στην ανατολική Τουρκία , το απόγευμα της Πέμπτης (12/11).Το ελικόπτερο κατέπεσε περίπου στις 18:45, τοπική ώρα, στην περιοχή Σαμάνκιοϊ της περιφέρειας Γεσίλιουρτ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά τη συντριβήστο σημείο, η οποία κατασβέστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Το ελικόπτερο S-70 μας συνετρίβη στη Μαλάτια για άγνωστη προς το παρόν αιτία, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τεσσάρων συναδέλφων μας που επέβαιναν σε αυτό».



Παράλληλα, αστυνομικοί και στρατιωτικοί πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο για τις συνθήκες του περιστατικού.



Το ελικόπτερο ανήκει στην οικογένεια Sikorsky S-70, ενός δικινητήριου στρατιωτικού ελικοπτέρου πολλαπλών χρήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για μεταφορά προσωπικού, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και άλλες αποστολές.



Στο σημείο της πτώσης βρίσκονται στρατιωτικοί και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.



