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Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια της Τουρκίας, δείτε βίντεο
Φωτιά στο σημείο της πτώσης - Τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά
Το ελικόπτερο κατέπεσε περίπου στις 18:45, τοπική ώρα, στην περιοχή Σαμάνκιοϊ της περιφέρειας Γεσίλιουρτ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο σημείο, η οποία κατασβέστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής
Malatya'da helikopter düştü: Çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/ESWkY4zS7V— T.C.Ayla🇹🇷 (@TCAyla35) November 12, 2026
JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V— Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026
🔴SONDAKİKA Malatya Samanköy civarında düşen helikoptere ait ilk görüntüler. pic.twitter.com/JxPzxXyF5C— Bizmalatyalıyız (@bizmalatyaliyiz) November 12, 2026
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, enkaz bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.— Asli36 (@Asli3616) November 12, 2026
Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin henüz… pic.twitter.com/WZvxB5XMXH
Παράλληλα, αστυνομικοί και στρατιωτικοί πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο για τις συνθήκες του περιστατικού.
Το ελικόπτερο ανήκει στην οικογένεια Sikorsky S-70, ενός δικινητήριου στρατιωτικού ελικοπτέρου πολλαπλών χρήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για μεταφορά προσωπικού, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και άλλες αποστολές.
Στο σημείο της πτώσης βρίσκονται στρατιωτικοί και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
MALATYA'DAN ACI HABER! 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU— Politika Gazetesi (@politikamcom) November 12, 2026
🚁 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olduğu bildirildi.
🚨 Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk… pic.twitter.com/YnrF6qQEmb
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