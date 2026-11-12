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Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προχωράει σε μεταρρύθμιση για τα δικαιώματα των γυναικών ξεκινώντας με την μεγαλύτερη πρόσβαση στην άμβλωση
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προχωράει σε μεταρρύθμιση για τα δικαιώματα των γυναικών ξεκινώντας με την μεγαλύτερη πρόσβαση στην άμβλωση
«Προτείνουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών της Ουγγαρίας», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο Μάγιαρ
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα διευκολύνει την πρόσβαση στην αντισύλληψη έκτακτης ανάγκης (το αποκαλούμενο χάπι της επόμενης ημέρας) και θα καταργήσει έναν αμφιλεγόμενο νόμο για την άμβλωση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.
Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη ισχυρότερη προστασία για τα θύματα κακοποίησης και την επικύρωση μιας διεθνούς συνθήκης για τη βία κατά των γυναικών, σηματοδοτούν μια μεγάλη ρήξη με τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
«Προτείνουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών της Ουγγαρίας», είπε σε βίντεό του που ανήρτησε στο Facebook ο Μάγιαρ.
Ο Μάγιαρ, ο οποίος έδωσε τέλος στην 16χρονη εξουσία του Όρμπαν με την εκλογική του νίκη τον Απρίλιο, είπε ότι η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι μια "ληξιπρόθεσμη οφειλή" του ουγγρικού κράτους.
Η σύμβαση του 2014 στοχεύει να αποτρέπει τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Απαιτεί από τους υπογράφοντες να ποινικοποιήσουν τον βιασμό με βάση την απουσία συναίνεσης.
Ο Μάγιαρ είπε ότι η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα για να ενισχύσει τις προστασίες για τις γυναίκες, περιλαμβανομένων των κανονισμών που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα.
Η κακή χρήση οπτικού υλικού ευαίσθητου ιδιωτικού περιεχομένου θα καταστεί ποινικό αδίκημα, ενώ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
«Διασφαλίζουμε ότι οι σεξουαλικές πράξεις μπορούν να συμβαίνουν μόνο με την συγκατάθεση του άλλου εμπλεκόμενου μέρους», δήλωσε ο Μάγιαρ.
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι γυναίκες δεν θα χρειάζονται πλέον συνταγή για να προμηθευτούν το χάπι της επόμενης ημέρας και η κυβέρνηση θα θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση της αποκαλούμενης «εμμηνορροϊκής φτώχειας» ( η αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης σε βασικά προϊόντα εμμηνόρροιας, όπως σερβιέτες, ταμπόν, κύπελλα περιόδου, καθώς και σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, καθαρό νερό και ενημέρωση, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών ή κοινωνικού αποκλεισμού).
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει επίσης έναν νόμο του 2022, ο οποίος θεσπίστηκε από την κυβέρνηση Όρμπαν και απαιτεί από τις εγκύους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε άμβλωση να προσκομίσουν βεβαίωση από επαγγελματία υγείας σχετικά με την ύπαρξη σαφούς ένδειξης ζωής – κάτι που ερμηνεύεται ευρέως ως ο καρδιακός παλμός του εμβρύου.
Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη ισχυρότερη προστασία για τα θύματα κακοποίησης και την επικύρωση μιας διεθνούς συνθήκης για τη βία κατά των γυναικών, σηματοδοτούν μια μεγάλη ρήξη με τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
«Προτείνουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών της Ουγγαρίας», είπε σε βίντεό του που ανήρτησε στο Facebook ο Μάγιαρ.
Historic steps to protect Hungarian women. We are tightening criminal law, taking action against all forms of domestic violence, amending the foetus' heartbeat regulation, tackling period poverty, abolishing the prescription requirement for the emergency contraceptive pill and increasing support for pregnant women. We are also initiating the ratification of the Istanbul Convention.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 12, 2026
Ο Μάγιαρ, ο οποίος έδωσε τέλος στην 16χρονη εξουσία του Όρμπαν με την εκλογική του νίκη τον Απρίλιο, είπε ότι η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι μια "ληξιπρόθεσμη οφειλή" του ουγγρικού κράτους.
Η σύμβαση του 2014 στοχεύει να αποτρέπει τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Απαιτεί από τους υπογράφοντες να ποινικοποιήσουν τον βιασμό με βάση την απουσία συναίνεσης.
Ο Μάγιαρ είπε ότι η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα για να ενισχύσει τις προστασίες για τις γυναίκες, περιλαμβανομένων των κανονισμών που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα.
Η κακή χρήση οπτικού υλικού ευαίσθητου ιδιωτικού περιεχομένου θα καταστεί ποινικό αδίκημα, ενώ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
«Διασφαλίζουμε ότι οι σεξουαλικές πράξεις μπορούν να συμβαίνουν μόνο με την συγκατάθεση του άλλου εμπλεκόμενου μέρους», δήλωσε ο Μάγιαρ.
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι γυναίκες δεν θα χρειάζονται πλέον συνταγή για να προμηθευτούν το χάπι της επόμενης ημέρας και η κυβέρνηση θα θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση της αποκαλούμενης «εμμηνορροϊκής φτώχειας» ( η αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης σε βασικά προϊόντα εμμηνόρροιας, όπως σερβιέτες, ταμπόν, κύπελλα περιόδου, καθώς και σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, καθαρό νερό και ενημέρωση, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών ή κοινωνικού αποκλεισμού).
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει επίσης έναν νόμο του 2022, ο οποίος θεσπίστηκε από την κυβέρνηση Όρμπαν και απαιτεί από τις εγκύους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε άμβλωση να προσκομίσουν βεβαίωση από επαγγελματία υγείας σχετικά με την ύπαρξη σαφούς ένδειξης ζωής – κάτι που ερμηνεύεται ευρέως ως ο καρδιακός παλμός του εμβρύου.
Αυτό προκάλεσε επικρίσεις και διαμαρτυρίες από γιατρούς και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη διαδικασία «σκληρή» και «ταπεινωτική».
Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι ο εν λόγω νόμος απέτυχε να μειώσει τον αριθμό των αμβλώσεων, ενώ παράλληλα εγείρει «σοβαρά βιοηθικά ερωτήματα» και προκαλεί επιπλέον τραύμα σε γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες.
Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι ο εν λόγω νόμος απέτυχε να μειώσει τον αριθμό των αμβλώσεων, ενώ παράλληλα εγείρει «σοβαρά βιοηθικά ερωτήματα» και προκαλεί επιπλέον τραύμα σε γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες.
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