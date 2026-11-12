Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προχωράει σε μεταρρύθμιση για τα δικαιώματα των γυναικών ξεκινώντας με την μεγαλύτερη πρόσβαση στην άμβλωση

«Προτείνουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών της Ουγγαρίας», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο Μάγιαρ