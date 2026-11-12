Μαρίν Λεπέν και Ζαν Λυκ Μελανσόν προηγούνται στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρίν Λεπέν Ζαν Λυκ Μελανσόν Δημοσκόπηση Προεδρικές εκλογές Εκλογές

Μαρίν Λεπέν και Ζαν Λυκ Μελανσόν προηγούνται στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση του  Politico εμφανίζει την υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού να λαμβάνει το 30,5% των ψήφων ενώ ο υποψήφιος της Ανυπότακτης Γαλλίας λαμβάνει 20,5%

Μαρίν Λεπέν και Ζαν Λυκ Μελανσόν προηγούνται στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν Λυκ Μελανσόν εμφανίζονται να προηγούνται στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Politico.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου, επί δείγματος 1164 ατόμων, περιλαμβάνει μεταξύ των υποψηφίων και την Κριστίν Λαγκάρντ, παρά το γεγονός ότι ίδια δεν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα.

Ειδικότερα η δημοσκόπηση εμφανίζει την υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Λεπέν να λαμβάνει το 30,5% των ψήφων, ποσοστό σχετικά μικρότερο από αυτά που την εμφανίζουν να λαμβάνει στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών άλλες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Από την άλλη εμφανίζει σε σχετική άνοδο τον Μελανσόν, υποψήφιο του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», ο οποίος φέρεται να λαμβάνει το 20,5% των ψήφων.

Την τρίτη θέση φέρεται να λαμβάνει η Λαγκάρντ, συγκεντρώνοντας το 14% των ψήφων, ενώ ακολουθούν με 10% έκαστος, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού κόμματος Ραφαέλ Γκλιξμάν και ο κινούμενος στον χώρο της γαλλικής δεξιάς Νταβίντ Λινάρντ, ο οποίος ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα την υποψηφιότητά του. Την έκτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μπρουνό Ρεταγιό με 5,5%, ενώ ακολουθούν άλλοι πέντε υποψήφιοι από όλους τους πολιτικούς χώρους των οποίων τα ποσοστά κινούνται ανάμεσα στο 3% και το 0,5%.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης