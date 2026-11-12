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Βίντεο: Επίδοξος διαρρήκτης στην Κωνσταντινούπολη έμεινε κρεμασμένος από παράθυρο σε ύψος τριών μέτρων προσπαθώντας να μπει σε διαμέρισμα
Βίντεο: Επίδοξος διαρρήκτης στην Κωνσταντινούπολη έμεινε κρεμασμένος από παράθυρο σε ύψος τριών μέτρων προσπαθώντας να μπει σε διαμέρισμα
Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική
Κρεμασμένος σε παράθυρο διαμερίσματος σε ύψος περίπου τριών μέτρων βρέθηκε ένας επίδοξος διαρρήκτης στην Κωνσταντινούπολη, στην προσπάθειά του να εισβάλει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.
Ο ύποπτος πλησίασε μια πενταώροφη πολυκατοικία και, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία φύλακα, προσπάθησε να εισέλθει σε διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας μέχρι το παράθυρο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να μπει με αποτέλεσμα να παραμείνει κρεμασμένος στον αέρα, περίπου τρία μέτρα πάνω από το έδαφος.
Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.
Οι εικόνες του διαρρήκτη να παραμένει παγιδευμένος στο παράθυρο καταγράφηκαν από κάμερα κινητού:
Ο ύποπτος πλησίασε μια πενταώροφη πολυκατοικία και, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία φύλακα, προσπάθησε να εισέλθει σε διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας μέχρι το παράθυρο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να μπει με αποτέλεσμα να παραμείνει κρεμασμένος στον αέρα, περίπου τρία μέτρα πάνω από το έδαφος.
Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.
Οι εικόνες του διαρρήκτη να παραμένει παγιδευμένος στο παράθυρο καταγράφηκαν από κάμερα κινητού:
İstanbul Güngören’de hırsızlık amacıyla bir daireye pencereden girmeye çalışan şüpheli, pencerede asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şüpheli, ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. https://t.co/9KDeq8KeDk— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 11, 2026
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