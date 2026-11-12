Βραχιόλι με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι $4,9 εκατ.



Το ζαφείρι που φορούσε η μητέρα του τελευταίου τσάρου

Ένα εντυπωσιακό βραχιόλι διακοσμημένο με διαμάντια και ένασχεδόντο οποίο ανήκε κάποτε στη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομανόφ, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 4,9 εκατομμύρια δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το βραχιόλι, είχε εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 850.000 έως 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ ακόμη και την υψηλότερη εκτίμηση.Το κόσμημα αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή.Ο ζαφείρι της Κεϋλάνης, εκτιμάται ότι πιθανότατα βρισκόταν κάποτε στην αυτοκρατορία των Μογγόλων στη Νότια Ασία, προτού καταλήξει τον 19ο αιώνα στη συλλογή κοσμημάτων της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας.Το ζαφείρι θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πολύτιμους λίθους που έχουν διασωθεί από την αυλή των Ρομανόφ, ενώ συνδέεται με μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της τελευταίας περιόδου της αυτοκρατορικής Ρωσίας.Συγκεκριμένα, το είχε φορέσει η χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φιοντόροβνα, μητέρα του τσάρου Νικολάου Β΄, στον περίφημο χορό που διοργανώθηκε στα Χειμερινά Ανάκτορα το 1903.Ο Sotheby’s περιγράφει την εκδήλωση ως την «τελευταία μεγάλη επίδειξη μεγαλοπρέπειας της αυτοκρατορικής Ρωσίας», η οποία αποτυπώθηκε σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες της αυλής των Ρομανόφ.