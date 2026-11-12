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Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν στη Γαλλία
Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν στη Γαλλία
Η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας του Πα-ντε-Καλαί
Συναγερμός για βόμβα έχει σημάνει το πρωί της Πέμπτης (12/11) στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετούν, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.
Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί μέσω της πλατφόρμας Χ, η απειλή για βόμβα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.
Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί μέσω της πλατφόρμας Χ, η απειλή για βόμβα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.
#Sécurité #Circulation ⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours. Celle-ci risque d'avoir un impact sur le trafic alentour. Soyez prudents. Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026
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