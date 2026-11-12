Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν στη Γαλλία
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Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν στη Γαλλία

Η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας του Πα-ντε-Καλαί

Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν στη Γαλλία
Συναγερμός για βόμβα έχει σημάνει το πρωί της Πέμπτης (12/11) στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετούν, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί μέσω της πλατφόρμας Χ, η απειλή για βόμβα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

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