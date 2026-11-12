Drake: Φόρεσε ένα γιγάντιο διαμαντένιο κολιέ με τον αλβανικό αετό που φτιάχτηκε μόνο για εκείνον, δείτε βίντεο

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Η σχέση του Drake με την Αλβανία

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Ένα ακόμη γιγάντιο μενταγιόν πρόσθεσε στη συλλογή κοσμημάτων του ο Drake, ο οποίος εμφανίζεται με διαμαντένιο κολιέ σε σχήμα του αλβανικού αετού στο νέο βίντεο κλιπ του Future για το τραγούδι «Ya Hit».Το εντυπωσιακό μενταγιόν, πλήρως καλυμμένο με διαμάντια, παραπέμπει ευθέως σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εθνικά σύμβολα της Αλβανίας, τον δικέφαλο αετό.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καναδός ράπερ επιλέγει να ενσωματώσει αλβανικά σύμβολα στο στιλ του. Είχε κάνει αντίστοιχη αναφορά και το 2023, στο βίντεο κλιπ του «Polar Opposites», όπου φορούσε κόκκινο μπουφάν με το ίδιο έμβλημα.Η επαναλαμβανόμενη χρήση του αλβανικού αετού έχει πυροδοτήσει εδώ και καιρό συζητήσεις γύρω από τη σχέση του Drake με την Αλβανία, παρότι δεν έχει γίνει γνωστό να έχει αλβανική καταγωγή.Κατά καιρούς ο ράπερ έχει εμφανιστεί με ρούχα και αξεσουάρ που παραπέμπουν ευθέως στην αλβανική ταυτότητα, κάτι που έχει τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών του στα Βαλκάνια. Δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media έχουν συνδέσει αυτή την προτίμηση με προσωπικές σχέσεις που φέρεται να έχει με Αλβανούς από το περιβάλλον του.Σύμφωνα με όσα έχουν υποστηριχθεί δημοσίως, ο Drake φέρεται να είχε από νεαρή ηλικία στενές σχέσεις με Αλβανούς φίλους, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί τη συχνή παρουσία αλβανικών συμβόλων στις εμφανίσεις του. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει δώσει μια πλήρη δημόσια εξήγηση για τη συγκεκριμένη σύνδεση.