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Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη
Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη
Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο
Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές.
«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο ενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.
«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο ενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.
Car bomb kills Russian army colonel in St. Petersburg— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
According to preliminary reports, the victim was a military pilot. He was alone in the car at the time of the explosion.
Media reports say an explosive device was attached underneath the vehicle and remotely detonated as the… pic.twitter.com/xM8zaFSaNl
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