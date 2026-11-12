Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
H «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών» πουλήθηκε για $14,6 εκατ., γιατί το Bulgari Pink είναι ξεχωριστό
H «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών» πουλήθηκε για $14,6 εκατ., γιατί το Bulgari Pink είναι ξεχωριστό
Το διαμάντι Bulgari Pink έχει ταξινομηθεί ως διαμάντι τύπου IIa, μια κατηγορία στην οποία ανήκει λιγότερο από το 2% των φυσικών διαμαντιών παγκοσμίως
Έναντι του ποσού των 14,6 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Magnificent Jewels» ένα από τα σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο.
Ο λόγος για το «The Bulgari Pink», ένα διαμάντι βάρους 24 καρατίων, με έντονο ροζ χρώμα και κοπή σμαραγδιού, το οποίο δημοπρατήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel des Bergues στη Γενεύη της Ελβετίας.
Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το σπάνιο διαμάντι επανεμφανίστηκε στην αγορά έπειτα από περισσότερες από επτά δεκαετίες, καθώς παρέμενε κρυμμένο από τα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό το διάστημα.
Πέρα από το σπάνιο ροζ χρώμα του, το πολύτιμο πετράδι προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών λόγω της ιστορίας του, καθώς προέρχεται από μια ιστορική ευρωπαϊκή αριστοκρατική οικογένεια, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητάς του.
Το διαμάντι Bulgari Pink έχει ταξινομηθεί ως διαμάντι τύπου IIa, μια κατηγορία στην οποία ανήκει λιγότερο από το 2% των φυσικών διαμαντιών παγκοσμίως.
«Τα ροζ διαμάντια οφείλουν το χρώμα τους σε μια σπάνια παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος, η οποία προκαλείται από την έντονη πίεση κατά τον σχηματισμό τους στο εσωτερικό της Γης. Η δομική αυτή παραμόρφωση μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο το φως διαπερνά το διαμάντι, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωσή του», ανάφερε εκπρόσωπος του οίκου Christie's στο περιοδικό Forbes.
Ο ακατέργαστος λίθος αποκτήθηκε στην Ινδία τη δεκαετία του 1950 και προερχόταν από τη θρυλική περιοχή Γκολκόντα, όπου εξορύσσονταν τα σπάνια διαμάντια τύπου IIa. Η Γκολκόντα έχει δώσει μερικά από τα πιο διάσημα διαμάντια στον κόσμο εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το εμβληματικό λευκό διαμάντι 33 καρατίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το οποίο πωλήθηκε το 2011 έναντι 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε 13,16 εκατομμύρια δολάρια.
Ο λόγος για το «The Bulgari Pink», ένα διαμάντι βάρους 24 καρατίων, με έντονο ροζ χρώμα και κοπή σμαραγδιού, το οποίο δημοπρατήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel des Bergues στη Γενεύη της Ελβετίας.
Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το σπάνιο διαμάντι επανεμφανίστηκε στην αγορά έπειτα από περισσότερες από επτά δεκαετίες, καθώς παρέμενε κρυμμένο από τα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό το διάστημα.
Πέρα από το σπάνιο ροζ χρώμα του, το πολύτιμο πετράδι προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών λόγω της ιστορίας του, καθώς προέρχεται από μια ιστορική ευρωπαϊκή αριστοκρατική οικογένεια, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητάς του.
Το διαμάντι Bulgari Pink έχει ταξινομηθεί ως διαμάντι τύπου IIa, μια κατηγορία στην οποία ανήκει λιγότερο από το 2% των φυσικών διαμαντιών παγκοσμίως.
«Τα ροζ διαμάντια οφείλουν το χρώμα τους σε μια σπάνια παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος, η οποία προκαλείται από την έντονη πίεση κατά τον σχηματισμό τους στο εσωτερικό της Γης. Η δομική αυτή παραμόρφωση μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο το φως διαπερνά το διαμάντι, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωσή του», ανάφερε εκπρόσωπος του οίκου Christie's στο περιοδικό Forbes.
Η ιστορία του διαμαντιού
Ο ακατέργαστος λίθος αποκτήθηκε στην Ινδία τη δεκαετία του 1950 και προερχόταν από τη θρυλική περιοχή Γκολκόντα, όπου εξορύσσονταν τα σπάνια διαμάντια τύπου IIa. Η Γκολκόντα έχει δώσει μερικά από τα πιο διάσημα διαμάντια στον κόσμο εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το εμβληματικό λευκό διαμάντι 33 καρατίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το οποίο πωλήθηκε το 2011 έναντι 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε 13,16 εκατομμύρια δολάρια.
Στη συνέχεια, το Bulgari Pink μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1950 στον ομώνυμο ιταλικό οίκο κοσμημάτων, όπου τοποθετήθηκε σε δαχτυλίδι, από το οποίο προήλθε και η ονομασία του.
«Απόψε γίναμε μάρτυρες της πώλησης του The Bulgari Pink, ενός εντυπωσιακού διαμαντιού 24 καρατίων, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Με την ισχυρή διεθνή ζήτηση που καταγράφηκε απόψε, το Bulgari Pink, το τελευταίο αντικείμενο της δημοπρασίας Magnificent Jewels, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά των ζωντανών δημοπρασιών μας στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα», δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη δημοπρασία ο επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του οίκου Christie's σε παγκόσμιο επίπεδο, Μαξ Φόσετ που χαρακτήρισε το εντυπωσιακό κόσμημα «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».
Η τελευταία φορά που πωλήθηκε ένα ροζ διαμάντι αντίστοιχης ποιότητας ήταν το 2023. Επρόκειτο για ένα ακόμη ροζ διαμάντι, με την ονομασία «The Eternal Pink», το οποίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's έναντι του ποσού των 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εκθαμβωτικός πολύτιμος λίθος, με την έντονη ροζ απόχρωση που θυμίζει τσιχλόφουσκα, είχε ανακαλυφθεί το 2020 σε ορυχείο της Μποτσουάνα, σύμφωνα με τον Sotheby's.
«Απόψε γίναμε μάρτυρες της πώλησης του The Bulgari Pink, ενός εντυπωσιακού διαμαντιού 24 καρατίων, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Με την ισχυρή διεθνή ζήτηση που καταγράφηκε απόψε, το Bulgari Pink, το τελευταίο αντικείμενο της δημοπρασίας Magnificent Jewels, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά των ζωντανών δημοπρασιών μας στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα», δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη δημοπρασία ο επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του οίκου Christie's σε παγκόσμιο επίπεδο, Μαξ Φόσετ που χαρακτήρισε το εντυπωσιακό κόσμημα «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».
Η τελευταία φορά που πωλήθηκε ένα ροζ διαμάντι αντίστοιχης ποιότητας ήταν το 2023. Επρόκειτο για ένα ακόμη ροζ διαμάντι, με την ονομασία «The Eternal Pink», το οποίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's έναντι του ποσού των 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εκθαμβωτικός πολύτιμος λίθος, με την έντονη ροζ απόχρωση που θυμίζει τσιχλόφουσκα, είχε ανακαλυφθεί το 2020 σε ορυχείο της Μποτσουάνα, σύμφωνα με τον Sotheby's.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα