H «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών» πουλήθηκε για $14,6 εκατ., γιατί το Bulgari Pink είναι ξεχωριστό

Στη συνέχεια, το Bulgari Pink μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1950 στον ομώνυμο ιταλικό οίκο κοσμημάτων, όπου τοποθετήθηκε σε δαχτυλίδι, από το οποίο προήλθε και η ονομασία του.«Απόψε γίναμε μάρτυρες της πώλησης του The Bulgari Pink, ενός εντυπωσιακού διαμαντιού 24 καρατίων, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Με την ισχυρή διεθνή ζήτηση που καταγράφηκε απόψε, το Bulgari Pink, το τελευταίο αντικείμενο της δημοπρασίας Magnificent Jewels, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά των ζωντανών δημοπρασιών μας στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα», δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη δημοπρασία ο επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του οίκου Christie's σε παγκόσμιο επίπεδο, Μαξ Φόσετ που χαρακτήρισε το εντυπωσιακό κόσμημα «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».Η τελευταία φορά που πωλήθηκε ένα ροζ διαμάντι αντίστοιχης ποιότητας ήταν το 2023. Επρόκειτο για ένα ακόμη ροζ διαμάντι, με την ονομασία «The Eternal Pink», το οποίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's έναντι του ποσού των 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εκθαμβωτικός πολύτιμος λίθος, με την έντονη ροζ απόχρωση που θυμίζει τσιχλόφουσκα, είχε ανακαλυφθεί το 2020 σε ορυχείο της Μποτσουάνα, σύμφωνα με τον Sotheby's.