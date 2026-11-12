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Μαζεύει παλιές δηλώσεις του ο Κολομβιανός ΥΠΕΞ για τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ: Τους αποκαλούσε «σκουπίδια», έλεγε ότι η Κάμαλα Χάρις έκανε κοκαΐνη
Μαζεύει παλιές δηλώσεις του ο Κολομβιανός ΥΠΕΞ για τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ: Τους αποκαλούσε «σκουπίδια», έλεγε ότι η Κάμαλα Χάρις έκανε κοκαΐνη
Με επιστολή του προς την ηγεσία των Δημοκρατικών ο Όμαρ Μπούλα απολογείται για τις προσβλητικές αναρτήσεις του – «Η γλώσσα που χρησιμοποίησα ήταν ανάρμοστη και ασεβής», παραδέχεται
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, ο Όμαρ Μπούλα, ζήτησε συγγνώμη με επιστολή του που απηύθυνε στην ηγεσία του δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ για προσβλητικές τοποθετήσεις του σε βάρος της παράταξης και διακεκριμένων στελεχών της, προτού γίνει μέλος της κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια το καλοκαίρι.
Ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής είχε τοποθετηθεί επανειλημμένα, με ασυνήθιστα βαριές εκφράσεις, εναντίον πολιτικών όπως η Κάμαλα Χάρις, ο Μπαράκ Ομπάμα ή ο Τζο Μπάιντεν, προτού του ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο τον Αύγουστο και φυσικά πριν από την ευρεία νίκη του δημοκρατικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο Όμαρ Μπούλα είχε χαρακτηρίσει το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ «σκουπίδια», ενώ είχε αποκαλέσει στελέχη και υποστηρικτές του «δυστυχισμένους» και «λάτρεις της παρανομίας».
Ιδιαίτερα προσβλητική ήταν η αναφορά του στην Κάμαλα Χάρις, για την οποία είχε γράψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι «θα είχε ήδη αρχίσει να σνιφάρει κοκαΐνη μαζί με τον Πέτρο στο Κατατούμπο, ξεκαρδισμένοι στα γέλια», αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για χρήση ναρκωτικών από την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρώην πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.
«Είχα γράψει αυτά τα μηνύματα προτού αναλάβω υπουργός Εξωτερικών (...) η γνώμη μου έχει αλλάξει έκτοτε, και τα μηνύματα αυτά δεν αποτελούν τις απόψεις που έχω σήμερα. Δεν αποτελούν πολύ περισσότερο θέση της κυβέρνησης», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής είχε τοποθετηθεί επανειλημμένα, με ασυνήθιστα βαριές εκφράσεις, εναντίον πολιτικών όπως η Κάμαλα Χάρις, ο Μπαράκ Ομπάμα ή ο Τζο Μπάιντεν, προτού του ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο τον Αύγουστο και φυσικά πριν από την ευρεία νίκη του δημοκρατικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο Όμαρ Μπούλα είχε χαρακτηρίσει το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ «σκουπίδια», ενώ είχε αποκαλέσει στελέχη και υποστηρικτές του «δυστυχισμένους» και «λάτρεις της παρανομίας».
Ιδιαίτερα προσβλητική ήταν η αναφορά του στην Κάμαλα Χάρις, για την οποία είχε γράψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι «θα είχε ήδη αρχίσει να σνιφάρει κοκαΐνη μαζί με τον Πέτρο στο Κατατούμπο, ξεκαρδισμένοι στα γέλια», αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για χρήση ναρκωτικών από την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρώην πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.
«Θα ήθελα να εκφράσω την πιο ειλικρινή συγγνώμη μου» διότι «η γλώσσα που είχα χρησιμοποιήσει ήταν ανάρμοστη και ασεβής, και λυπάμαι τόσο για τα λόγια αυτά όσο και για τον αντίκτυπό τους», τόνισε ο κ. Μπούλα στο κείμενο, συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα, που φέρει ημερομηνία 10η Νοεμβρίου και η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.
Kamala ya estaría empericándose con Petro en el Catatumbo, de carcajada en carcajada. Agradezcan…— Omar Bula Escobar (@omarbula) November 16, 2025
Προτού ορκιστεί υπουργός, ο κ. Μπούλα ήταν γνωστός διότι εξέφραζε κυρίως σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης την ιδεολογία της ριζοσπαστικής δεξιάς, επέκρινε με σφοδρότητα τον ΟΗΕ, κι είχε ενστερνιστεί τη θεωρία συνωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ περί απάτης στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ, όταν ο ρεπουμπλικάνος είχε ηττηθεί από τον Τζο Μπάιντεν.
El canciller Omar Bula presentó hoy una carta ofreciendo excusas a los líderes demócratas por sus antiguas publicaciones en Twitter. Asegura que su óptica ha evolucionado y que esos comentarios no representan su opinión actual ni la de la administración De La Espriella. Importante movida diplomática de Colombia ante el Congreso de EEUU hoy de mayoría demócrata— Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) November 11, 2026
«Είχα γράψει αυτά τα μηνύματα προτού αναλάβω υπουργός Εξωτερικών (...) η γνώμη μου έχει αλλάξει έκτοτε, και τα μηνύματα αυτά δεν αποτελούν τις απόψεις που έχω σήμερα. Δεν αποτελούν πολύ περισσότερο θέση της κυβέρνησης», πρόσθεσε.
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