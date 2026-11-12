Μυστήριο με τον θάνατο του πρέσβη της Ρωσίας στις ΗΠΑ: Οι αντιφάσεις της Μόσχας και οι άλλοι «παράξενοι θάνατοι»
Μυστήριο με τον θάνατο του πρέσβη της Ρωσίας στις ΗΠΑ: Οι αντιφάσεις της Μόσχας και οι άλλοι «παράξενοι θάνατοι»
Ο 66χρονος Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ ήταν γνωστός ως «ο άνθρωπος του Πούτιν» – Αρχικά ανακοινώθηκε ότι πέθανε «ξαφνικά», ενώ στη συνέχεια η Ζαχάροβα έκανε λόγο για χρόνια ασθένεια
Μυστήριο περιβάλλει τον θάνατο του κορυφαίου Ρώσου διπλωμάτη Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, ο οποίος υπηρετούσε στη θέση του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουάσινγκτον. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες τον θάνατό του, στα 66 του χρόνια, χωρίς να αναφέρει αιτία και τόπο θανάτου, σχολιάζοντας μόνο ότι πέθανε «ξαφνικά».
Λίγο αργότερα και καθώς εντείνονταν τα ερωτήματα διεθνώς για τις συνθήκες θανάτου του διπλωμάτη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, εξέδωσε συμπληρωματική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο Ντάρτιεφ πέθανε στη Μόσχα, μετά από μάχη «με χρόνια νόσο», προκαλώντας περισσότερα ερωτηματικά.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επελέγη αυτός να αναλάβει -για δεύτερη φορά, καθώς είχε υπηρετήσει ξανά στα τέλη των 00s- την «καυτή» καρέκλα του πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, τον Μάρτιο του 2025 σε μια εποχή που ο προκάτοχός του (Ανατόλι Αντόνοφ, ο οποίος έφυγε από την πρεσβεία τον Οκτώβριο του 2024) παραδεχόταν ότι οι Αμερικανοί του είχαν κόψει όλους τους διαύλους επικοινωνίας λόγω της ψύχρανσης των σχέσεων των δύο χωρών που είχε προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Χρησιμοποίησε την προσωπική επαφή που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ως από τους πιο διπλωμάτες του κοντινού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, συμμετείχε -συχνά ως επικεφαλής- στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών, στην Αλάσκα και την Κωνσταντινούπολη.
Στην Ουάσινγκτον ο Ντάρτσιεφ αποκαλείτο και «ο άνθρωπος του Πούτιν στη DC» και οι αντιφάσεις του ρωσικού ΥΠΕΞ σε ό,τι αφορά την αιτία θανάτου του, έχει προκαλέσει απορίες. «Πέθανε ξαφνικά», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ή «έφυγε από χρόνια ασθένεια» όπως ανέφερε αργότερα σε επίσημη δήλωσή της στο Telegram η κυρία Ζαχάροβα;
Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τον Ντάρτσιεβ «έναν καταπληκτικό διπλωμάτη, έναν έμπειρο ηγέτη, έναν ευγενή φίλο και έναν μέντορα», όπως επίσης και «έναν άριστο επαγγελματία και εξαιρετικό ειδικό σε θέματα αμερικανικών υποθέσεων», ο οποίος «υπηρέτησε σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής».
Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του πρέσβη στις ΗΠΑ, ο Ντάρτσιεφ ηγήθηκε του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρέτησε στη διπλωματική αποστολή της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.
Ο θάνατός του θύμισε τον ξαφνικό θάνατο ενός άλλου Ρώσου διπλωμάτη, του απεσταλμένου της Μόσχας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 64 ετών, στη Νέα Υόρκη, το 2017. Ο Τσούρκιν ήταν ο διπλωμάτης με τη μεγαλύτερη χρονικά θητεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και πέθανε από καρδιακή προσβολή.
Από τις αρχές του 2022, δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, στρατηγοί, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και στελέχη κρατικών και μη επιχειρήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες.
Οι αντιφάσεις του ρωσικού ΥΠΕΞ σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του έμπειρου διπλωμάτη, επανέφεραν τις συζητήσεις για τους «παράξενους» θανάτους που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία.
Λίγο αργότερα και καθώς εντείνονταν τα ερωτήματα διεθνώς για τις συνθήκες θανάτου του διπλωμάτη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, εξέδωσε συμπληρωματική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο Ντάρτιεφ πέθανε στη Μόσχα, μετά από μάχη «με χρόνια νόσο», προκαλώντας περισσότερα ερωτηματικά.
Ένας από τους κορυφαίους διπλωμάτες της ΜόσχαςΗ υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς ο Ντάρτσιεφ δεν ήταν ένας «οποιοσδήποτε» διπλωμάτης, αλλά ένας από τους κορυφαίους που είχε στο «οπλοστάσιό» της η ρωσική διπλωματική μηχανή.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επελέγη αυτός να αναλάβει -για δεύτερη φορά, καθώς είχε υπηρετήσει ξανά στα τέλη των 00s- την «καυτή» καρέκλα του πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, τον Μάρτιο του 2025 σε μια εποχή που ο προκάτοχός του (Ανατόλι Αντόνοφ, ο οποίος έφυγε από την πρεσβεία τον Οκτώβριο του 2024) παραδεχόταν ότι οι Αμερικανοί του είχαν κόψει όλους τους διαύλους επικοινωνίας λόγω της ψύχρανσης των σχέσεων των δύο χωρών που είχε προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Χρησιμοποίησε την προσωπική επαφή που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ως από τους πιο διπλωμάτες του κοντινού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, συμμετείχε -συχνά ως επικεφαλής- στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών, στην Αλάσκα και την Κωνσταντινούπολη.
Στην Ουάσινγκτον ο Ντάρτσιεφ αποκαλείτο και «ο άνθρωπος του Πούτιν στη DC» και οι αντιφάσεις του ρωσικού ΥΠΕΞ σε ό,τι αφορά την αιτία θανάτου του, έχει προκαλέσει απορίες. «Πέθανε ξαφνικά», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ή «έφυγε από χρόνια ασθένεια» όπως ανέφερε αργότερα σε επίσημη δήλωσή της στο Telegram η κυρία Ζαχάροβα;
Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τον Ντάρτσιεβ «έναν καταπληκτικό διπλωμάτη, έναν έμπειρο ηγέτη, έναν ευγενή φίλο και έναν μέντορα», όπως επίσης και «έναν άριστο επαγγελματία και εξαιρετικό ειδικό σε θέματα αμερικανικών υποθέσεων», ο οποίος «υπηρέτησε σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής».
Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του πρέσβη στις ΗΠΑ, ο Ντάρτσιεφ ηγήθηκε του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρέτησε στη διπλωματική αποστολή της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.
Ο θάνατός του θύμισε τον ξαφνικό θάνατο ενός άλλου Ρώσου διπλωμάτη, του απεσταλμένου της Μόσχας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 64 ετών, στη Νέα Υόρκη, το 2017. Ο Τσούρκιν ήταν ο διπλωμάτης με τη μεγαλύτερη χρονικά θητεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και πέθανε από καρδιακή προσβολή.
Οι «παράξενοι θάνατοι»Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο μέσος όρος ζωής για έναν άντρα στη Ρωσία, είναι τα 68 χρόνια. Για τους Ρώσους αξιωματούχους, ωστόσο, είναι κάπως μικρότερος.
Από τις αρχές του 2022, δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, στρατηγοί, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και στελέχη κρατικών και μη επιχειρήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες.
Οι αντιφάσεις του ρωσικού ΥΠΕΞ σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του έμπειρου διπλωμάτη, επανέφεραν τις συζητήσεις για τους «παράξενους» θανάτους που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία.
Πιο πρόσφατος, αυτός του 42χρονου επιχειρηματία της Yandex (μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιχειρήσεις τεχνολογίας) Σεργκέι Λόιτερ, ο οποίος πνίγηκε τον περασμένο Απρίλιο, στη διάρκεια καταιγίδας στον ποταμό Βόλγα, όπου ψάρευε.
Κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου έχασαν επίσης τη ζωή τους απροσδόκητα κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας Ρόμαν Σταροβόιτ, ο οποίος, αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και ο αναπληρωτής του, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή λίγο αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου έχασαν επίσης τη ζωή τους απροσδόκητα κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας Ρόμαν Σταροβόιτ, ο οποίος, αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και ο αναπληρωτής του, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή λίγο αργότερα.
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