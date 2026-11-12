Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών στο Μισισίπι: Πρώτος μαύρος γερουσιαστής μετά από 150 χρόνια ο Σκοτ Κόλομ

Ο 43χρονος εισαγγελέας εκθρόνισε τη Ρεπουμπλικανή Σίντι Χάιντ-Σμιθ σε προπύργιο του Τραμπ – Στις 55 έδρες οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία





Η επικράτηση του Κόλομ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκπλήξεις των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς σημειώθηκε σε μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά μεγαλύτερη των 20 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.







Η αναμέτρηση κρίθηκε έπειτα από πολυήμερη καταμέτρηση, με τον Κόλομ να διατηρεί μικρό προβάδισμα έναντι της αντιπάλου του. Η νίκη του επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη (11/11) από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το Associated Press, ενώ η Χάιντ-Σμιθ παραδέχθηκε τελικά την ήττα της.



Ποιος είναι ο Σκοτ Κόλομ Ο νέος γερουσιαστής είναι 43 ετών, εργάζεται ως εισαγγελέας και προέρχεται από οικογένεια που ζει στο Μισισίπι εδώ και επτά γενιές.







Η εκστρατεία του ενισχύθηκε από την παρουσία κορυφαίων στελεχών των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.



Ο Κόλομ κατάφερε να κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων, ιδιαίτερα στις περιοχές με ισχυρή παρουσία της αφροαμερικανικής κοινότητας, ενώ διεύρυνε την απήχησή του και σε εκλογικές περιφέρειες που παραδοσιακά στήριζαν τους Ρεπουμπλικανούς.



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Η ακρίβεια και ο πόλεμος στο Ιράν Η αναμέτρηση στο Μισισίπι έγινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι αρχικά θεωρούνταν ασφαλής για τους Ρεπουμπλικανούς.



Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και ο μη δημοφιλής πόλεμος στο Ιράν επιβάρυναν το κυβερνών κόμμα ακόμη και σε περιοχές όπου διατηρούσε παραδοσιακά ισχυρή εκλογική βάση.



Ο Κόλομ αξιοποίησε την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, εστιάζοντας στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών και στις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.



Μια ιστορική εκλογική ανατροπή πέτυχαν οι Δημοκρατικοί στο Μισισίπι , όπου ο 43χρονος Σκοτ Κόλομ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής γερουσιάστριας Σίντι Χάιντ-Σμιθ, εξασφαλίζοντας για το κόμμα του την όγδοη έδρα που αποσπά από τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ . Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των CNN και CBS News, ο Κόλομ γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής της βαθιά συντηρητικής πολιτείας εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και ο πρώτος μαύρος που εκλέγεται σε πολιτειακό αξίωμα στο Μισισίπι από την εποχή της Ανασυγκρότησης, μετά τον αμερικανικό Εμφύλιο.Η επικράτηση του Κόλομ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκπλήξεις των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς σημειώθηκε σε μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά μεγαλύτερη των 20 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.Το Μισισίπι δεν είχε εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία από το 1982, ενώ η απερχόμενη γερουσιάστρια Σίντι Χάιντ-Σμιθ, 67 ετών, κατείχε την έδρα από το 2018, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε την πολιτεία στο αμερικανικό Κογκρέσο.Η αναμέτρηση κρίθηκε έπειτα από πολυήμερη καταμέτρηση, με τον Κόλομ να διατηρεί μικρό προβάδισμα έναντι της αντιπάλου του. Η νίκη του επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη (11/11) από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το Associated Press, ενώ η Χάιντ-Σμιθ παραδέχθηκε τελικά την ήττα της.Ο νέος γερουσιαστής είναι 43 ετών, εργάζεται ως εισαγγελέας και προέρχεται από οικογένεια που ζει στο Μισισίπι εδώ και επτά γενιές.Στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος ζωής, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κατηγόρησε τη Χάιντ-Σμιθ ότι δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κατοίκων και δεσμεύθηκε να εκπροσωπήσει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα της πολιτείας στην Ουάσιγκτον.Η εκστρατεία του ενισχύθηκε από την παρουσία κορυφαίων στελεχών των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.Ο Κόλομ κατάφερε να κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων, ιδιαίτερα στις περιοχές με ισχυρή παρουσία της αφροαμερικανικής κοινότητας, ενώ διεύρυνε την απήχησή του και σε εκλογικές περιφέρειες που παραδοσιακά στήριζαν τους Ρεπουμπλικανούς.Η εκλογή του έχει και ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό, καθώς το Μισισίπι δεν είχε εκλέξει μαύρο γερουσιαστή από την περίοδο της Ανασυγκρότησης, όταν, μετά τον αμερικανικό Εμφύλιο, είχαν εκλεγεί οι Χάιραμ Ρέβελς και Μπλανς Μπρους.Η αναμέτρηση στο Μισισίπι έγινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι αρχικά θεωρούνταν ασφαλής για τους Ρεπουμπλικανούς.Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και ο μη δημοφιλής πόλεμος στο Ιράν επιβάρυναν το κυβερνών κόμμα ακόμη και σε περιοχές όπου διατηρούσε παραδοσιακά ισχυρή εκλογική βάση.Ο Κόλομ αξιοποίησε την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, εστιάζοντας στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών και στις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Χαρακτηριστική ήταν και η διαφημιστική εκστρατεία του για το κόστος των τροφίμων, με την οποία επέκρινε τη Χάιντ-Σμιθ για την απάντησή της σε ερώτηση σχετικά με τις υψηλές τιμές του βοδινού κρέατος.



Οκτώ έδρες κέρδισαν οι Δημοκρατικοί από τους Ρεπουμπλικανούς Η επικράτηση στο Μισισίπι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εκλογικών επιτυχιών των Δημοκρατικών, οι οποίοι έχουν αποσπάσει έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, το Τέξας, το Οχάιο, την Αϊόβα, το Κάνσας και το Μέιν.



Με τη νίκη του Κόλομ, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον 55 έδρες στη νέα Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τις εκλογικές προβολές.



Η αναμέτρηση στην Αλάσκα παραμένει αμφίρροπη, με την τελική σύνθεση του σώματος να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.



Η νέα Γερουσία θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027, με τους Δημοκρατικούς να έχουν εξασφαλίσει άνετη πλειοψηφία, γεγονός που μεταβάλλει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη νομοθετική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.