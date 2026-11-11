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Ο Άιζενκοτ ζητά από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση και προσοχή υπό τον φόβο νέας επίθεσης κατά του Ιράν
«Η ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας χωρίς άμεση και επείγουσα απειλή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ισραηλινή δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς», τόνισε
Χωρίς να αναφέρει την Ισλαμική Δημοκρατία, ο Άιζενκοτ δηλώνει σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Χ ότι «η χωρίς καθυστέρηση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας εν τη απουσία απευθείας και άμεσης απειλής θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους».
Σημειώνεται ότι χθες (10/11) κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε «υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που προκαλούσε ανησυχία.
«Το Ιράν εργάζεται για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο», επεσήμανε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.
ישראל נמצאת במציאות ביטחונית מאתגרת ונפיצה. בשבועות האחרונים פורסמו ידיעות מדאיגות מאוד בנוגע להחדרת שיקולים זרים לקודש הקודשים: ביטחון ישראל. פניתי הערב לראש הממשלה היוצא, בנימין נתניהו, בנוגע לחובתו הביטחונית והממלכתית בשעה זו. מתוך הפנייה: "אני דורש ממך: בתקופה רגישה זו אתה נדרש לאחריות לאומית, גלה איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים שיכולים לחכות להשבעת ממשלה חדשה הזוכה לאמון הכנסת. אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות. הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון. אל לך להציב את ראשי מערכות הביטחון בקונפליקט חוקתי קשה וספקות באשר לנדרש מהם ולדבר הנכון לעשותו. אפשר להם לשמור ללא ספקות על הציווי הקדוש המוטל עליהם".— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 11, 2026
Αντιδρώντας, όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη ομιλία, ο Άιζενκοτ κάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο να «επιδείξει εθνική υπευθυνότητα». «Επιδείξτε αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να περιμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ», τόνισε.
Αναλυτικά η επιστολή του Άιζεινκοτ:
«Σας ζητώ: Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο, καλείστε να ενεργήσετε με εθνική ευθύνη. Να επιδείξετε αυτοσυγκράτηση και προσοχή έναντι επικίνδυνων κινήσεων που μπορούν να αναβληθούν έως ότου ορκιστεί η νέα κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ. Μην βεβηλώνετε την εμπιστοσύνη του κοινού στους κυβερνητικούς θεσμούς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας χωρίς άμεση και επείγουσα απειλή που δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ισραηλινή δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς.
Μην θέτετε τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας σε μια δύσκολη συνταγματική σύγκρουση ούτε τους αφήνετε σε αμφιβολία σχετικά με το τι απαιτείται από αυτούς και ποια είναι η σωστή πορεία δράσης. Επιτρέψτε τους να εκπληρώσουν, χωρίς αμφιβολία, το ιερό καθήκον που τους έχει ανατεθεί».
Επιφορτισμένος με τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του σχηματισμού κυβέρνησης, ο Νετανιάχου ζήτησε χθες τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «ιρανικές απειλές».
Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι θέλουν να εξαλείψουν την «υπαρξιακή απειλή» που θα συνιστούσαν, σύμφωνα με το Ισραήλ, τα ιρανικά προγράμματα στον πυρηνικό και τον βαλλιστικό τομέα. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τακτικά ότι θέλει να αποικήσει πυρηνικά όπλα.
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