Ο Άιζενκοτ ζητά από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση και προσοχή υπό τον φόβο νέας επίθεσης κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Γκάντι Άιζενκοτ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ

Ο Άιζενκοτ ζητά από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση και προσοχή υπό τον φόβο νέας επίθεσης κατά του Ιράν

«Η ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας χωρίς άμεση και επείγουσα απειλή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ισραηλινή δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς», τόνισε

Ο Άιζενκοτ ζητά από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση και προσοχή υπό τον φόβο νέας επίθεσης κατά του Ιράν
Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, κάλεσε σήμερα τον απερχόμενο πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να «επιδείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν θέματα ασφαλείας, υποδηλώνοντας μια ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Χωρίς να αναφέρει την Ισλαμική Δημοκρατία, ο Άιζενκοτ δηλώνει σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Χ ότι «η χωρίς καθυστέρηση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας εν τη απουσία απευθείας και άμεσης απειλής θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους».

Σημειώνεται ότι χθες (10/11) κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε «υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που προκαλούσε ανησυχία.

«Το Ιράν εργάζεται για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο», επεσήμανε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Αντιδρώντας, όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη ομιλία, ο Άιζενκοτ κάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο να «επιδείξει εθνική υπευθυνότητα». «Επιδείξτε αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να περιμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ», τόνισε.

Αναλυτικά η επιστολή του Άιζεινκοτ:

«Σας ζητώ: Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο, καλείστε να ενεργήσετε με εθνική ευθύνη. Να επιδείξετε αυτοσυγκράτηση και προσοχή έναντι επικίνδυνων κινήσεων που μπορούν να αναβληθούν έως ότου ορκιστεί η νέα κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ. Μην βεβηλώνετε την εμπιστοσύνη του κοινού στους κυβερνητικούς θεσμούς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας χωρίς άμεση και επείγουσα απειλή που δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ισραηλινή δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς.

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Μην θέτετε τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας σε μια δύσκολη συνταγματική σύγκρουση ούτε τους αφήνετε σε αμφιβολία σχετικά με το τι απαιτείται από αυτούς και ποια είναι η σωστή πορεία δράσης. Επιτρέψτε τους να εκπληρώσουν, χωρίς αμφιβολία, το ιερό καθήκον που τους έχει ανατεθεί».

Επιφορτισμένος με τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του σχηματισμού κυβέρνησης, ο Νετανιάχου ζήτησε χθες τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «ιρανικές απειλές».

Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι θέλουν να εξαλείψουν την «υπαρξιακή απειλή» που θα συνιστούσαν, σύμφωνα με το Ισραήλ, τα ιρανικά προγράμματα στον πυρηνικό και τον βαλλιστικό τομέα. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τακτικά ότι θέλει να αποικήσει πυρηνικά όπλα.

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