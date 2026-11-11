Δημοκρατικοί που δεν πρόλαβαν την ψηφοφορία κατά του Χέγκσεθ λένε ότι φταίει… το μποτιλιάρισμα
Δημοκρατικοί που δεν πρόλαβαν την ψηφοφορία κατά του Χέγκσεθ λένε ότι φταίει… το μποτιλιάρισμα
Αν είχαν ψηφίσει είναι πιθανό ότι το ψήφισμα θα είχε προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής για πλήρη συζήτηση
Ορισμένοι από τους 11 Δημοκρατικούς που δεν παρέστησαν χθες Τρίτη στην κρίσιμη ψηφοφορία για την άσκηση κατηγορίας κατά του Πιτ Χέγκσεθ, απέδωσαν την αδυναμία τους να φτάσουν εγκαίρως στο Καπιτώλιο… στο μποτιλιάρισμα της Ουάσινγκτον.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι είχαν κολλήσει πίσω από μια αυτοκινητοπομπή, με αποτέλεσμα να χάσουν το χρονικό περιθώριο της ψηφοφορίας, γράφει ο Guardian.
Εκπρόσωπος της Μέλανι Στάνσμπουρι, από το Νέο Μεξικό, δήλωσε ότι «της εμποδίστηκε η είσοδος στο Καπιτώλιο για να ψηφίσει λόγω κυκλοφοριακού συμβάντος και αστυνομικής συνοδείας ενός λεωφορείου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Όταν έφτασε στην αίθουσα, η ψηφοφορία είχε μόλις ολοκληρωθεί».
Η Λόρα Γκίλεν, από τη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε και αυτή την «αστυνομική συνοδεία που εμπόδιζε την πρόσβαση στο Καπιτώλιο όταν οι Ρεπουμπλικανοί έκλεισαν την ψηφοφορία».
Το Axios έγραψε ότι ορισμένοι από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων επέστρεφαν από εκδήλωση πολιτικής επιτροπής δράσης που εστιάζει στην εκλογή Δημοκρατικών γυναικών που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην έκτρωση σε δημόσια αξιώματα.
Με ψήφους 211 έναντι 204, οι Ρεπουμπλικανοί παρέπεμψαν τα άρθρα της διαδικασίας απομάκρυνσης σε επιτροπή, οπότε στην πράξη ματαίωσαν την προσπάθεια απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας.
Με δεδομένο ότι αρκετοί Ρεπουμπλικανοί που αποχωρούν από τη Βουλή (τον Ιανουάριο) δεν είχαν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, αν είχαν ψηφίσει οι 11 Δημοκρατικοί, το ψήφισμα θα είχε προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής για πλήρη συζήτηση και ψηφοφορία υπέρ ή κατά της παραπομπής.
Ο αρχηγός της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δέχεται πλέον κριτική επειδή, όπως φαίνεται, δεν άσκησε πίεση στα μέλη του κόμματός του να παρευρεθούν σε μια κρίσιμη ψηφοφορία.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι είχαν κολλήσει πίσω από μια αυτοκινητοπομπή, με αποτέλεσμα να χάσουν το χρονικό περιθώριο της ψηφοφορίας, γράφει ο Guardian.
Εκπρόσωπος της Μέλανι Στάνσμπουρι, από το Νέο Μεξικό, δήλωσε ότι «της εμποδίστηκε η είσοδος στο Καπιτώλιο για να ψηφίσει λόγω κυκλοφοριακού συμβάντος και αστυνομικής συνοδείας ενός λεωφορείου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Όταν έφτασε στην αίθουσα, η ψηφοφορία είχε μόλις ολοκληρωθεί».
Η Λόρα Γκίλεν, από τη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε και αυτή την «αστυνομική συνοδεία που εμπόδιζε την πρόσβαση στο Καπιτώλιο όταν οι Ρεπουμπλικανοί έκλεισαν την ψηφοφορία».
Το Axios έγραψε ότι ορισμένοι από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων επέστρεφαν από εκδήλωση πολιτικής επιτροπής δράσης που εστιάζει στην εκλογή Δημοκρατικών γυναικών που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην έκτρωση σε δημόσια αξιώματα.
Με ψήφους 211 έναντι 204, οι Ρεπουμπλικανοί παρέπεμψαν τα άρθρα της διαδικασίας απομάκρυνσης σε επιτροπή, οπότε στην πράξη ματαίωσαν την προσπάθεια απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας.
Με δεδομένο ότι αρκετοί Ρεπουμπλικανοί που αποχωρούν από τη Βουλή (τον Ιανουάριο) δεν είχαν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, αν είχαν ψηφίσει οι 11 Δημοκρατικοί, το ψήφισμα θα είχε προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής για πλήρη συζήτηση και ψηφοφορία υπέρ ή κατά της παραπομπής.
Ο αρχηγός της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δέχεται πλέον κριτική επειδή, όπως φαίνεται, δεν άσκησε πίεση στα μέλη του κόμματός του να παρευρεθούν σε μια κρίσιμη ψηφοφορία.
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