«Η Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών»: Το εντυπωσιακό κόσμημα που πουλήθηκε για 13,1 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Δαχτυλίδι Διαμάντι Christie's Δημοπρασία

«Η Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών»: Το εντυπωσιακό κόσμημα που πουλήθηκε για 13,1 εκατ. ευρώ

Το εξαιρετικά σπάνιο κόσμημα, το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται από τα ορυχεία της Γκολκόντα στην Ινδία, παρέμεινε στην κατοχή της ίδιας οικογένειας από τότε που αγοράστηκε εκεί τη δεκαετία του 1950

«Η Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών»: Το εντυπωσιακό κόσμημα που πουλήθηκε για 13,1 εκατ. ευρώ
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Δαχτυλίδι με διαμάντι 24 καρατίων σε έντονο ροζ χρώμα πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 13,1 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που βρίσκεται στο μέσο του αναμενόμενου εύρους τιμών, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Το διαμάντι «Bulgari Pink» με κοπή σμαραγδιού αναμενόταν να πιάσει 10,8–16,2 εκατομμύρια ευρώ ως το κορυφαίο κομμάτι της εποχιακής δημοπρασίας κοσμημάτων του οίκου στη Γενεύη, σύμφωνα με το AP.

Το εξαιρετικά σπάνιο κόσμημα, το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται από τα ορυχεία της Γκολκόντα στην Ινδία, παρέμεινε στην κατοχή της ίδιας οικογένειας από τότε που αγοράστηκε εκεί τη δεκαετία του 1950.

Πριν από τη δημοπρασία, ο Μαξ Φόσετ, παγκόσμιος διευθυντής του τμήματος κοσμημάτων της Christie’s, χαρακτήρισε τον λίθο ως «τη Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».

Τα ορυχεία της Γκολκόντα στη νότια Ινδία έχουν παράγει μερικά από τα πιο διάσημα διαμάντια στον κόσμο. Στον πλειστηριασμό συμπεριλήφθηκε επίσης μια ιδιωτική συλλογή που περιλάμβανε σχεδόν 300 κοσμήματα του 20ού αιώνα, μεταξύ των οποίων και δημιουργίες των οίκων Bulgari, Cartier και Graff.
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