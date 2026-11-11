Θανατώθηκαν και οι τέσσερις αρκούδες που σκότωσαν γυναίκα και τη κόρη της στον Καναδά
Θανατώθηκαν και οι τέσσερις αρκούδες που σκότωσαν γυναίκα και τη κόρη της στον Καναδά
Επρόκειτο όχι για μία αλλά για μία θηλυκή και τα τρία μικρά της – Πολύ σπάνια είναι στα ζώα μια τόσο επιθετική συμπεριφορά, λένε οι Αρχές
Τέσσερις αρκούδες γκρίζλι θανατώθηκαν από τις Αρχές στον Καναδά σε σχέση με τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον μιας μητέρας και της κόρης της στη Βρετανική Κολομβία.
Η 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκάρας και η 20χρονη κόρη της Σέλα Ριντ, έχασαν τη ζωή τους στθις αρχές Νοεμβρίου ενώ έκαναν έναν απογευματινό περίπατο.
Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βρετανικής Κολομβίας ξεκίνησε έρευνα για τους θανάτους τους, αναφέρει το BBC.
Οι εγκληματολογικές εξετάσεις και η έρευνα στο DNA επιβεβαίωσαν ότι υπεύθυνες για την επίθεση ήταν μία θηλυκή αρκούδα και τα τρία μικρά της.
Και οι τέσσερις αρκούδες θανατώθηκαν «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επαρχίας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων» με σκοπό την προστασία του κοινού.
Το περιστατικό δείχνει ότι η αρκούδα είχε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά, κάτι που γενικά θεωρείται «πολύ σπάνιο».
Φαίνεται, πάντως, ότι οι τέσσερις αρκούδες δεν είχαν εμπλακεί σε επίθεση εναντίον μιας σχολικής ομάδας στην ίδια περιοχή τον Νοέμβριο του 2025. Στο περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άτομα, δύο από τα οποία σοβαρά, αλλά η αρκούδα που ευθυνόταν για την επίθεση δεν εντοπίστηκε ποτέ.
Η 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκάρας και η 20χρονη κόρη της Σέλα Ριντ, έχασαν τη ζωή τους στθις αρχές Νοεμβρίου ενώ έκαναν έναν απογευματινό περίπατο.
Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βρετανικής Κολομβίας ξεκίνησε έρευνα για τους θανάτους τους, αναφέρει το BBC.
Οι εγκληματολογικές εξετάσεις και η έρευνα στο DNA επιβεβαίωσαν ότι υπεύθυνες για την επίθεση ήταν μία θηλυκή αρκούδα και τα τρία μικρά της.
Και οι τέσσερις αρκούδες θανατώθηκαν «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επαρχίας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων» με σκοπό την προστασία του κοινού.
Το περιστατικό δείχνει ότι η αρκούδα είχε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά, κάτι που γενικά θεωρείται «πολύ σπάνιο».
Φαίνεται, πάντως, ότι οι τέσσερις αρκούδες δεν είχαν εμπλακεί σε επίθεση εναντίον μιας σχολικής ομάδας στην ίδια περιοχή τον Νοέμβριο του 2025. Στο περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άτομα, δύο από τα οποία σοβαρά, αλλά η αρκούδα που ευθυνόταν για την επίθεση δεν εντοπίστηκε ποτέ.
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