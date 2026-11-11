Μια μέρα μετά τις εντάσεις στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχού επιμένει για κυβέρνηση εθνικής ενότητας
Μια μέρα μετά τις εντάσεις στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχού επιμένει για κυβέρνηση εθνικής ενότητας
Μία ημέρα μετά την έντονη ομιλία του στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός – Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες εξελίξεις
Νέα έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συνεργασία παραμένει εφικτή, παρά τις βαθιές πολιτικές διαφωνίες στη χώρα.
Η τοποθέτησή του έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την έντονη ομιλία του στην Κνεσέτ, κατά την οποία είχε επιτεθεί στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του, ενώ είχε κατηγορήσει Άραβες βουλευτές ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ.
«Χθες εξήγησα γιατί είναι απαραίτητη μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στους διαδρόμους της ισραηλινής Βουλής. «Σήμερα θέλω να εξηγήσω γιατί είναι εφικτή».
Σε αντίθεση με τον ιδιαίτερα επιθετικό τόνο που είχε υιοθετήσει στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία της Κνεσέτ, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε αυτή τη φορά περισσότερο συναινετικός. «Είναι εφικτή, επειδή αυτός ο λαός ξέρει πώς να ενώνεται στις κρίσιμες στιγμές. Και βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτό επιτάσσουν οι περιστάσεις, αυτή είναι η βούληση της πλειοψηφίας του λαού».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικαλέστηκε παραδείγματα εθνικής ενότητας τόσο από την τελετή ορκωμοσίας της Κνεσέτ το προηγούμενο βράδυ όσο και από τα τελευταία τρία χρόνια του πολέμου, κατά τα οποία, όπως υποστήριξε, στρατιώτες και πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους στάθηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου.
«Θρησκευόμενοι και κοσμικοί, αριστεροί και δεξιοί, απλώς στάθηκαν και πολέμησαν μαζί, ώμο με ώμο», δήλωσε, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
«Δεν μπορώ να σας πω όλα όσα γνωρίζω, αλλά υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν πόσο τεράστιες είναι οι προκλήσεις και πόσο μεγάλες οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε.
Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι θα «συνεχίσει να απευθύνεται» σε πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους, επιδιώκοντας τη συγκρότηση μιας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας.
Η τοποθέτησή του έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την έντονη ομιλία του στην Κνεσέτ, κατά την οποία είχε επιτεθεί στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του, ενώ είχε κατηγορήσει Άραβες βουλευτές ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ.
«Χθες εξήγησα γιατί είναι απαραίτητη μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στους διαδρόμους της ισραηλινής Βουλής. «Σήμερα θέλω να εξηγήσω γιατί είναι εφικτή».
Σε αντίθεση με τον ιδιαίτερα επιθετικό τόνο που είχε υιοθετήσει στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία της Κνεσέτ, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε αυτή τη φορά περισσότερο συναινετικός. «Είναι εφικτή, επειδή αυτός ο λαός ξέρει πώς να ενώνεται στις κρίσιμες στιγμές. Και βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτό επιτάσσουν οι περιστάσεις, αυτή είναι η βούληση της πλειοψηφίας του λαού».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικαλέστηκε παραδείγματα εθνικής ενότητας τόσο από την τελετή ορκωμοσίας της Κνεσέτ το προηγούμενο βράδυ όσο και από τα τελευταία τρία χρόνια του πολέμου, κατά τα οποία, όπως υποστήριξε, στρατιώτες και πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους στάθηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου.
«Θρησκευόμενοι και κοσμικοί, αριστεροί και δεξιοί, απλώς στάθηκαν και πολέμησαν μαζί, ώμο με ώμο», δήλωσε, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
«Δεν μπορώ να σας πω όλα όσα γνωρίζω, αλλά υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν πόσο τεράστιες είναι οι προκλήσεις και πόσο μεγάλες οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας», σημείωσε.
Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι θα «συνεχίσει να απευθύνεται» σε πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους, επιδιώκοντας τη συγκρότηση μιας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας.
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