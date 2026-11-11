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Νέος συναγερμός στην Ανατολική Ευρώπη: Ρωσικοί πύραυλοι διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας
Νέος συναγερμός στην Ανατολική Ευρώπη: Ρωσικοί πύραυλοι διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας
Και οι δύο πύραυλοι κινήθηκαν εντός του εναέριου χώρου της Μολδαβίας για αρκετά λεπτά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κισινάου
Δύο ρωσικοί πύραυλοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Και οι δύο πύραυλοι κινήθηκαν εντός του εναέριου χώρου της χώρας για αρκετά λεπτά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κισινάου. «Ο πρώτος πύραυλος διέσχισε τα κρατικά σύνορα στις 06:04 προερχόμενος από την κατεύθυνση της περιφέρειας της Οδησσού στην Ουκρανία», ανέφερε η δήλωση, «και εξήλθε από τον εθνικό εναέριο χώρο στις 06:09». Ο δεύτερος πύραυλος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας δύο λεπτά αργότερα και παρέμεινε στον ουρανό της Μολδαβίας για αρκετά λεπτά. Και οι δύο πύραυλοι επανήλθαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας μετά τις παραβιάσεις.
«Το Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων συνεχίζει να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους», πρόσθεσε το υπουργείο.
Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω εντατικοποίησης των εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στη Ρουμανία, μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ένα drone τον Αύγουστο. Στα βουλγαρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, ένα drone βύθισε σκάφος τον Οκτώβριο, έπειτα από αρκετές προηγούμενες επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων στην περιοχή.
Ένα ρωσικό drone κατέπεσε επίσης σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από κτίριο κατοικιών στο μολδαβικό χωριό Κιστελνίτσα στα τέλη Οκτωβρίου. «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των πολιτών μας», είχε δηλώσει τότε η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου και πρόσθεσε: «Η Μόσχα θέτει ζωές σε κίνδυνο σε ολόκληρη την Ευρώπη και πρέπει να σταματήσει».
Και οι δύο πύραυλοι κινήθηκαν εντός του εναέριου χώρου της χώρας για αρκετά λεπτά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κισινάου. «Ο πρώτος πύραυλος διέσχισε τα κρατικά σύνορα στις 06:04 προερχόμενος από την κατεύθυνση της περιφέρειας της Οδησσού στην Ουκρανία», ανέφερε η δήλωση, «και εξήλθε από τον εθνικό εναέριο χώρο στις 06:09». Ο δεύτερος πύραυλος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας δύο λεπτά αργότερα και παρέμεινε στον ουρανό της Μολδαβίας για αρκετά λεπτά. Και οι δύο πύραυλοι επανήλθαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας μετά τις παραβιάσεις.
«Το Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων συνεχίζει να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους», πρόσθεσε το υπουργείο.
Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω εντατικοποίησης των εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στη Ρουμανία, μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ένα drone τον Αύγουστο. Στα βουλγαρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, ένα drone βύθισε σκάφος τον Οκτώβριο, έπειτα από αρκετές προηγούμενες επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων στην περιοχή.
Ένα ρωσικό drone κατέπεσε επίσης σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από κτίριο κατοικιών στο μολδαβικό χωριό Κιστελνίτσα στα τέλη Οκτωβρίου. «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των πολιτών μας», είχε δηλώσει τότε η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου και πρόσθεσε: «Η Μόσχα θέτει ζωές σε κίνδυνο σε ολόκληρη την Ευρώπη και πρέπει να σταματήσει».
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