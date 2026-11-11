ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Επισιτιστική ανασφάλεια ΟΗΕ

ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 1,15 εκατομμύριο μέχρι τα μέσα του 2027, που αντιπροσωπεύει το 1/4 του πληθυσμού

ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο, προειδοποίησαν σήμερα υπηρεσίες του ΟΗΕ, ζητώντας «επείγουσα δράση» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η χώρα έχει βιώσει δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ, ενώ παραμένει βυθισμένη σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που διαρκεί για περισσότερα από επτά χρόνια.

«Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να φτάσει το 1,15 εκατομμύριο μέχρι τα μέσα του 2027», που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, σύμφωνα με κοινή δήλωση των FAO, του WFP και του υπουργείου Γεωργίας του Λιβάνου.



«Οι ευκαιρίες εργασίας παραμένουν περιορισμένες, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών έχουν εξανεμιστεί και τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, ενώ το κόστος των τροφίμων, των καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η κατάσταση «απαιτεί επείγουσα δράση» και «παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις στο νότο», καθώς και στις φτωχές περιοχές του βορρά και του ανατολικού τμήματος της χώρας.

Οι λιβανέζικες αρχές εκτιμούν το κόστος των δύο πολέμων που διεξήγαγε η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κλείσιμο
Ο τελευταίος πόλεμος, που ξεκίνησε τον Μάρτιο προς υποστήριξη του Ιράν, εκτόπισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε περίπου 300.000 από τη μείωση της βίας τον Ιούνιο.

Οι πόλεμοι ξέσπασαν ενώ ο Λίβανος, ο οποίος βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική κατάρρευση το 2019, δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ενεργοποιήσει ένα πακέτο βοήθειας για τη χώρα.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης