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ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο
ΟΗΕ: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο
Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 1,15 εκατομμύριο μέχρι τα μέσα του 2027, που αντιπροσωπεύει το 1/4 του πληθυσμού
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια στον Λίβανο, προειδοποίησαν σήμερα υπηρεσίες του ΟΗΕ, ζητώντας «επείγουσα δράση» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Η χώρα έχει βιώσει δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ, ενώ παραμένει βυθισμένη σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που διαρκεί για περισσότερα από επτά χρόνια.
«Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να φτάσει το 1,15 εκατομμύριο μέχρι τα μέσα του 2027», που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, σύμφωνα με κοινή δήλωση των FAO, του WFP και του υπουργείου Γεωργίας του Λιβάνου.
«Οι ευκαιρίες εργασίας παραμένουν περιορισμένες, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών έχουν εξανεμιστεί και τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, ενώ το κόστος των τροφίμων, των καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Η κατάσταση «απαιτεί επείγουσα δράση» και «παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις στο νότο», καθώς και στις φτωχές περιοχές του βορρά και του ανατολικού τμήματος της χώρας.
Οι λιβανέζικες αρχές εκτιμούν το κόστος των δύο πολέμων που διεξήγαγε η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο τελευταίος πόλεμος, που ξεκίνησε τον Μάρτιο προς υποστήριξη του Ιράν, εκτόπισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε περίπου 300.000 από τη μείωση της βίας τον Ιούνιο.
Οι πόλεμοι ξέσπασαν ενώ ο Λίβανος, ο οποίος βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική κατάρρευση το 2019, δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ενεργοποιήσει ένα πακέτο βοήθειας για τη χώρα.
Η χώρα έχει βιώσει δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ, ενώ παραμένει βυθισμένη σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που διαρκεί για περισσότερα από επτά χρόνια.
«Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να φτάσει το 1,15 εκατομμύριο μέχρι τα μέσα του 2027», που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, σύμφωνα με κοινή δήλωση των FAO, του WFP και του υπουργείου Γεωργίας του Λιβάνου.
أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي #هنا_المملكة https://t.co/Sl1zFjCVUj— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 11, 2026
«Οι ευκαιρίες εργασίας παραμένουν περιορισμένες, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών έχουν εξανεμιστεί και τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, ενώ το κόστος των τροφίμων, των καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Η κατάσταση «απαιτεί επείγουσα δράση» και «παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις στο νότο», καθώς και στις φτωχές περιοχές του βορρά και του ανατολικού τμήματος της χώρας.
Οι λιβανέζικες αρχές εκτιμούν το κόστος των δύο πολέμων που διεξήγαγε η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο τελευταίος πόλεμος, που ξεκίνησε τον Μάρτιο προς υποστήριξη του Ιράν, εκτόπισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε περίπου 300.000 από τη μείωση της βίας τον Ιούνιο.
Οι πόλεμοι ξέσπασαν ενώ ο Λίβανος, ο οποίος βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική κατάρρευση το 2019, δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ενεργοποιήσει ένα πακέτο βοήθειας για τη χώρα.
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