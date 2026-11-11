Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελ Σαλβαδόρ Αϊτή Συμμορία

Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 20 νεκροί από την επίθεση - Eλικόπτερα εκτοξεύουν ρουκέτες κατά του κτηρίου

Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο
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Εντυπωσιακές εικόνες από αεροπορική επιχείρηση εναντίον μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές συμμορίες της Αϊτής έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Στο βίντεο διάρκειας 48 δευτερολέπτων, στρατιωτικά ελικόπτερα εξαπολύουν αλλεπάλληλες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον κτηρίου που αποτελούσε το αρχηγείο της συμμορίας «400 Mawozo», ενώ άνθρωποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Κρουά-ντε-Μπουκέ, ανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, με στόχο την κατοικία και το επιχειρησιακό κέντρο του Γουίλσον Ζοζέφ, γνωστού με το προσωνύμιο «Λανμό Σαν Ζου», ο οποίος ηγείται της συγκεκριμένης συμμορίας.

Στα πλάνα που δημοσίευσε ο Μπουκέλε στην πλατφόρμα Χ διακρίνονται τουλάχιστον τρία ελικόπτερα με διακριτικά του Ελ Σαλβαδόρ να πραγματοποιούν διαδοχικά περάσματα πάνω από το κτήριο και να εκτοξεύουν ρουκέτες.



«Δώστε μας τη διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε»

Η επιχείρηση ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδικτυακή ανταλλαγή μηνυμάτων. Στις 5 Νοεμβρίου, χρήστης του Χ δημοσίευσε φωτογραφία διώροφης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι ανήκε στον αρχηγό της συμμορίας, και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ να την καταστρέψει.

«Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι; Δώστε μας την ακριβή διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε», απάντησε την επόμενη ημέρα ο Μπουκέλε.

Στις 10 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την καταστροφή του ακινήτου, γράφοντας: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας».

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Όπως υποστήριξε, τα περισσότερα μέλη της συμμορίας εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Ωστόσο, ο Γουίλσον Ζοζέφ δεν βρισκόταν στο κτήριο την ώρα της επίθεσης και δεν συνελήφθη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Miami Herald, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από την αστυνομία της Αϊτής, με την υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ. Ο απολογισμός των τουλάχιστον 20 νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο


Πάνω από 2.000 στρατιώτες του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή

Η στρατιωτική παρουσία του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή ενισχύθηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών τεχνικών ελικοπτέρων στις 18 Οκτωβρίου, έπειτα από επίθεση ενόπλων σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Ο Μπουκέλε διέταξε την ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 στρατιωτών, με αρχικό στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν στη συνέχεια εναντίον οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Η συμμορία «400 Mawozo» συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες της Αϊτής και έχει συνδεθεί με απαγωγές και εκβιασμούς. Το 2021 είχε απαγάγει 17 ιεραποστόλους, μεταξύ των οποίων 16 Αμερικανούς και έναν Καναδό.

Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο


Αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση

Η δράση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το νομικό πλαίσιο της παρουσίας τους στην Αϊτή, καθώς η πλειονότητα των στρατιωτών δεν έχει ενταχθεί στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να δημοσιοποιήσουν τη συμφωνία ανάπτυξης των στρατευμάτων και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, εξέφρασε την υποστήριξή του στις επιχειρήσεις του Ελ Σαλβαδόρ, ανακοινώνοντας ότι η χώρα του παρέχει υλικοτεχνική βοήθεια και πληροφορίες. Παράλληλα, ζήτησε καλύτερο συντονισμό με τη διεθνή δύναμη ασφαλείας που δραστηριοποιείται στην Αϊτή.
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