Ελικόπτερα του Ελ Σαλβαδόρ βομβαρδίζουν με ρουκέτες το αρχηγείο διαβόητης συμμορίας στην Αϊτή, δείτε βίντεο



«Δώστε μας τη διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε»

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Εντυπωσιακές εικόνες από αεροπορική επιχείρηση εναντίον μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές συμμορίες της Αϊτής έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Στο βίντεο διάρκειας 48 δευτερολέπτων, στρατιωτικά ελικόπτερα εξαπολύουν αλλεπάλληλες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον κτηρίου που αποτελούσε το αρχηγείο της συμμορίας «400 Mawozo», ενώ άνθρωποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Κρουά-ντε-Μπουκέ, ανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, με στόχο την κατοικία και το επιχειρησιακό κέντρο του Γουίλσον Ζοζέφ, γνωστού με το προσωνύμιο «Λανμό Σαν Ζου», ο οποίος ηγείται της συγκεκριμένης συμμορίας.Στα πλάνα που δημοσίευσε ο Μπουκέλε στην πλατφόρμα Χ διακρίνονται τουλάχιστον τρία ελικόπτερα με διακριτικά του Ελ Σαλβαδόρ να πραγματοποιούν διαδοχικά περάσματα πάνω από το κτήριο και να εκτοξεύουν ρουκέτες.Η επιχείρηση ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδικτυακή ανταλλαγή μηνυμάτων. Στις 5 Νοεμβρίου, χρήστης του Χ δημοσίευσε φωτογραφία διώροφης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι ανήκε στον αρχηγό της συμμορίας, και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ να την καταστρέψει.«Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι; Δώστε μας την ακριβή διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε», απάντησε την επόμενη ημέρα ο Μπουκέλε.Στις 10 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την καταστροφή του ακινήτου, γράφοντας: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας».Όπως υποστήριξε, τα περισσότερα μέλη της συμμορίας εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Ωστόσο, ο Γουίλσον Ζοζέφ δεν βρισκόταν στο κτήριο την ώρα της επίθεσης και δεν συνελήφθη.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Miami Herald, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από την αστυνομία της Αϊτής, με την υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ. Ο απολογισμός των τουλάχιστον 20 νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.