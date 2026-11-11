Υπάλληλος πυροβόλησε κατά ληστών που εισέβαλαν με βαν σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ και απολύθηκε, δείτε βίντεο



Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις δράστες

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 25χρονο από το Κλίβελαντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, αποδοχή κλοπιμαίων και πρόκληση φθορών.Οι υπόλοιποι τρεις ύποπτοι κατάφεραν να διαφύγουν με δεύτερο κλεμμένο βαν και αναζητούνται από τις Αρχές.Όπως διαπιστώθηκε, και τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απόπειρα ληστείας είχαν κλαπεί από το Κλίβελαντ.Ο 41χρονος έχει ξεκινήσει διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του όσο αναζητά νέα εργασία.