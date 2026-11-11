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Υπάλληλος πυροβόλησε κατά ληστών που εισέβαλαν με βαν σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ και απολύθηκε, δείτε βίντεο
Υπάλληλος πυροβόλησε κατά ληστών που εισέβαλαν με βαν σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ και απολύθηκε, δείτε βίντεο
Ο υπάλληλος έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε επτά φορές κατά των δραστών, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή
Ένας 41χρονος υπάλληλος βενζινάδικου στο Οχάιο των ΗΠΑ καταγγέλλει ότι απολύθηκε επειδή πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων μασκοφόρων που επιχείρησαν να εισβάλουν στο κατάστημα που εργαζόταν με κλεμμένο βαν, προκειμένου να αρπάξουν ένα ΑΤΜ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, σε πρατήριο της αλυσίδας Circle K στην πόλη Στόου, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα για να εμβολίσουν επανειλημμένα την πρόσοψη του καταστήματος, σπάζοντας τη γυάλινη είσοδο και μετακινώντας το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο 41χρονος Κέντρικ Γουάτσον βρισκόταν πίσω από το ταμείο μαζί με έναν συνάδελφό του, όταν είδε τέσσερις μασκοφόρους να κατευθύνονται προς το κατάστημα.
Ο υπάλληλος έβγαλε το όπλο που είχε στην κατοχή του και πυροβόλησε επτά φορές, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή. Από τα πυρά χτυπήθηκαν ένα από τα οχήματα διαφυγής, μια αντλία καυσίμων και ένας στύλος στήριξης του στεγάστρου.
«Όταν τους είδα να ορμούν προς το κατάστημα, σκέφτηκα ότι κινδύνευε η ζωή μου και η ζωή του συναδέλφου μου. Έτσι, άνοιξα πυρ για να μας προστατεύσω», ανέφερε.
Παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία αποφάσισε να μην του απαγγείλει κατηγορίες και του επέστρεψε το όπλο που είχε κατασχέσει για τις ανάγκες της έρευνας, ο 41χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόβλημα στην εργασία του.
Όπως καταγγέλλει, ενημερώθηκε από τον προϊστάμενό του ότι δεν έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική απαγόρευσης όπλων στους χώρους εργασίας.
Ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος, επισημαίνοντας ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα επί έξι χρόνια.
Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του News 5 Cleveland, ο Γουάτσον ανέφερε ότι στη συνέχεια του γνωστοποιήθηκε πως μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία του, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, σε πρατήριο της αλυσίδας Circle K στην πόλη Στόου, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα για να εμβολίσουν επανειλημμένα την πρόσοψη του καταστήματος, σπάζοντας τη γυάλινη είσοδο και μετακινώντας το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο 41χρονος Κέντρικ Γουάτσον βρισκόταν πίσω από το ταμείο μαζί με έναν συνάδελφό του, όταν είδε τέσσερις μασκοφόρους να κατευθύνονται προς το κατάστημα.
Ο υπάλληλος έβγαλε το όπλο που είχε στην κατοχή του και πυροβόλησε επτά φορές, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή. Από τα πυρά χτυπήθηκαν ένα από τα οχήματα διαφυγής, μια αντλία καυσίμων και ένας στύλος στήριξης του στεγάστρου.
«Φοβήθηκα για τη ζωή μου και του συναδέλφου μου»Ο Γουάτσον υποστήριξε ότι αντέδρασε με αυτό τον τρόπο επειδή θεώρησε πως κινδύνευαν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνάδελφός του.
«Όταν τους είδα να ορμούν προς το κατάστημα, σκέφτηκα ότι κινδύνευε η ζωή μου και η ζωή του συναδέλφου μου. Έτσι, άνοιξα πυρ για να μας προστατεύσω», ανέφερε.
Παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία αποφάσισε να μην του απαγγείλει κατηγορίες και του επέστρεψε το όπλο που είχε κατασχέσει για τις ανάγκες της έρευνας, ο 41χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόβλημα στην εργασία του.
Όπως καταγγέλλει, ενημερώθηκε από τον προϊστάμενό του ότι δεν έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική απαγόρευσης όπλων στους χώρους εργασίας.
Ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος, επισημαίνοντας ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα επί έξι χρόνια.
Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του News 5 Cleveland, ο Γουάτσον ανέφερε ότι στη συνέχεια του γνωστοποιήθηκε πως μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία του, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει.
Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 25χρονο από το Κλίβελαντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, αποδοχή κλοπιμαίων και πρόκληση φθορών.
Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις δράστες
Οι υπόλοιποι τρεις ύποπτοι κατάφεραν να διαφύγουν με δεύτερο κλεμμένο βαν και αναζητούνται από τις Αρχές.
Όπως διαπιστώθηκε, και τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απόπειρα ληστείας είχαν κλαπεί από το Κλίβελαντ.
Ο 41χρονος έχει ξεκινήσει διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του όσο αναζητά νέα εργασία.
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