«Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου»: Στη δημοσιότητα μηνύματα που αντάλλαζε μέσω Telegram o Μακρόν με Γαλλίδα δημοσιογράφο

Στο νέο βιβλίο της Φρανσουάζ Ντεγκουά δημοσιοποιούνται προσωπικά μηνύματα του Γάλλου προέδρου στο Telegram – Η κριτική στον Γκαμπριέλ Ατάλ, οι αποκαλύψεις για τις εκλογές του 2024 και οι σκέψεις για τη ζωή μετά την προεδρία

Εμανουέλ Μακρόν, στις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος μιλά χωρίς περιστροφές για πολιτικούς συμμάχους και αντιπάλους, υπερασπίζεται αμφιλεγόμενες αποφάσεις του, εκφράζει παράπονα για τη μεταχείρισή του από τον Τύπο και αφήνει να διαφανούν οι προθέσεις του για την επόμενη ημέρα της αποχώρησής του από το Ελιζέ, περιλαμβάνει το νέο βιβλίο της Φρανσουάζ Ντεγκουά, με τίτλο «Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» («Vous êtes tous trop durs avec moi»).



Η πρώην σύμβουλος της πολιτικού Σεγκολέν Ρουαγιάλ, πρώην πολιτική δημοσιογράφος του France Inter και τακτική σχολιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών πολιτικού διαλόγου, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα το βιβλίο της, το οποίο βασίζεται στις ιδιωτικές συνομιλίες της με τον Γάλλο πρόεδρο. Αποσπάσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα Le Figaro και στο εβδομαδιαίο περιοδικό Marianne.



«Ένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτά…» («Un président ne devrait pas dire ça…») των Ζεράρ Νταβέ και Φαμπρίς Λομ, που σημάδεψε το τέλος της προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ, έρχεται η σειρά του διαδόχου του, Εμανουέλ Μακρόν, να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έκδοσης που περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις χωρίς φίλτρα.



Σε αντίθεση, ωστόσο, με τον πρώην Σοσιαλιστή πρόεδρο, ο σημερινός αρχηγός του γαλλικού κράτους πληροφορήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες ότι οι σκέψεις που είχε μοιραστεί μέσω Telegram με τη δημοσιογράφο και αρθρογράφο Φρανσουάζ Ντεγκουά επρόκειτο να δημοσιοποιηθούν.







Η αρχή των συνομιλιών και η υπεράσπιση της Μπριζίτ Μακρόν Η επικοινωνία ξεκινά με πρωτοβουλία του ίδιου του Μακρόν το καλοκαίρι του 2024, όταν στέλνει μήνυμα στη Φρανσουάζ Ντεγκουά για να την ευχαριστήσει επειδή υπερασπίστηκε τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, στην πλατφόρμα X, την περίοδο που εκείνη είχε γίνει στόχος συνωμοσιολογικών αναρτήσεων οι οποίες ισχυρίζονταν ότι είναι άνδρας.



«Σε ευχαριστώ και η σύζυγός μου επίσης. Πέρα από τις πολιτικές διαφορές, αυτό που έχει σημασία είναι τα λόγια σου», της γράφει, υπογράφοντας με τα αρχικά «EM».



Η Φρανσουάζ Ντεγκουά αξιοποιεί την ευκαιρία και συνεχίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.



Κλείσιμο Μακρόν δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αναθέσει στον συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου, που κατέλαβε την πρώτη θέση στις βουλευτικές εκλογές του 2024, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.



«Το κόμμα της Λεπέν κέρδισε τις εκλογές» – Η υπεράσπιση της διάλυσης της Βουλής «Μόνο εκείνη και όλοι εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να φτάσει στο Ματινιόν», γράφει, αναφερόμενος στη Λουσί Καστέ του Νέου Λαϊκού Μετώπου, η οποία είχε προταθεί για τη θέση της πρωθυπουργού.



Για τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, άλλωστε, «αυτός που κέρδισε ήταν ο Εθνικός Συναγερμός (RN)», το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς, μετά την αποτυχημένη απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, μια κίνηση που περιόρισε δραστικά τα πολιτικά περιθώρια της δεύτερης προεδρικής θητείας του.



Ο Μακρόν, πάντως, δεν συμμερίζεται την άποψη ότι επρόκειτο για μια απερίσκεπτη πολιτική απόφαση. «Αυτή η διάλυση της Βουλής, που μου κόστισε τόσο πολύ από κάθε άποψη, κατάφερε παρ' όλα αυτά να ανακόψει τον Εθνικό Συναγερμό εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήταν έτοιμος για το φθινόπωρο, αλλά όχι για τον Ιούνιο», γράφει σε άλλο μήνυμά του.



Αποκαλυπτικές συνομιλίες με τον, στις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος μιλά χωρίς περιστροφές για πολιτικούς συμμάχους και αντιπάλους, υπερασπίζεται αμφιλεγόμενες αποφάσεις του, εκφράζει παράπονα για τη μεταχείρισή του από τον Τύπο και αφήνει να διαφανούν οι προθέσεις του για την επόμενη ημέρα της αποχώρησής του από το, περιλαμβάνει το νέο βιβλίο τηςμε τίτλοΗ πρώην σύμβουλος της πολιτικούπρώην πολιτική δημοσιογράφος τουκαι τακτική σχολιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών πολιτικού διαλόγου, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα το βιβλίο της, το οποίο βασίζεται στις ιδιωτικές συνομιλίες της με τον Γάλλο πρόεδρο. Αποσπάσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδακαι στο εβδομαδιαίο περιοδικόΜετά το βιβλίοτωνκαι, που σημάδεψε το τέλος της προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ, έρχεται η σειρά του διαδόχου του,, να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έκδοσης που περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις χωρίς φίλτρα.Σε αντίθεση, ωστόσο, με τον πρώην Σοσιαλιστή πρόεδρο, ο σημερινός αρχηγός του γαλλικού κράτους πληροφορήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες ότι οι σκέψεις που είχε μοιραστεί μέσωμε τη δημοσιογράφο και αρθρογράφοεπρόκειτο να δημοσιοποιηθούν.Η επικοινωνία ξεκινά με πρωτοβουλία του ίδιου του Μακρόν το καλοκαίρι του 2024, όταν στέλνει μήνυμα στηγια να την ευχαριστήσει επειδή υπερασπίστηκε τη σύζυγό του,στην πλατφόρμα X, την περίοδο που εκείνη είχε γίνει στόχος συνωμοσιολογικών αναρτήσεων οι οποίες ισχυρίζονταν ότι είναι άνδρας.«Σε ευχαριστώ και η σύζυγός μου επίσης. Πέρα από τις πολιτικές διαφορές, αυτό που έχει σημασία είναι τα λόγια σου», της γράφει, υπογράφοντας με τα αρχικάαξιοποιεί την ευκαιρία και συνεχίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.Το βιβλίο της επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο Εμανουέλδεν είχε ποτέ την πρόθεση να αναθέσει στον συνασπισμό τουπου κατέλαβε την πρώτη θέση στις βουλευτικές εκλογές του 2024, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.«Μόνο εκείνη και όλοι εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να φτάσει στο Ματινιόν», γράφει, αναφερόμενος στητου Νέου Λαϊκού Μετώπου, η οποία είχε προταθεί για τη θέση της πρωθυπουργού.Για τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, άλλωστε, «αυτός που κέρδισε ήταν ο Εθνικός Συναγερμός (RN)», το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς, μετά την αποτυχημένη απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, μια κίνηση που περιόρισε δραστικά τα πολιτικά περιθώρια της δεύτερης προεδρικής θητείας του.Ο Μακρόν, πάντως, δεν συμμερίζεται την άποψη ότι επρόκειτο για μια απερίσκεπτη πολιτική απόφαση. «Αυτή η διάλυση της Βουλής, που μου κόστισε τόσο πολύ από κάθε άποψη, κατάφερε παρ' όλα αυτά να ανακόψει τον Εθνικό Συναγερμό εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήταν έτοιμος για το φθινόπωρο, αλλά όχι για τον Ιούνιο», γράφει σε άλλο μήνυμά του.

Τα «καρφιά» για τον Γκαμπριέλ Ατάλ και η στήριξη στον Ολιβιέ Φορ Στις συνομιλίες τους, η δημοσιογράφος και ο πρόεδρος συζητούν ευρύτερα για το γαλλικό πολιτικό σκηνικό.



Για τον Γκαμπριέλ Ατάλ, ο Μακρόν εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός: «Του δώσαμε πάρα πολλά. Συνέχεια. Πάρα πολλά».



Όσο για την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν, σημειώνει: «Η στρατηγική της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) είναι τρελή, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πετύχει».



Αντίθετα, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν φείδεται επαίνων για τον Ολιβιέ Φορ, τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Είναι καλός τύπος, πραγματικά πολύ καλός, ο Ολιβιέ», γράφει, εκτιμώντας ότι ο πολιτικός, ο οποίος έκτοτε έχει υποστεί βαριά ήττα από τον Ραφαέλ Γκλικσμάν, θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα.



«Ας το τολμήσει ο Ολιβιέ. Οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Αν τους πάρεις έναν έναν!», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Σε άλλο μήνυμά του τον ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο: «Έλα τώρα, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να ορμήσει μπροστά, μπορεί να τα βάλει με τον Μελύς», γράφει, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Ζαν-Λικ Μελανσόν. «Εγώ τα έβαλα μαζί του. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά τα καταφέρνεις», προσθέτει.



«Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» – Τα παράπονα για τους δημοσιογράφους Σε άλλες συνομιλίες του, ο Μακρόν διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο Τύπος, καταγγέλλοντας δημοσιεύματα που, κατά την άποψή του, έχουν στόχο να τον πλήξουν, αλλά και όσους τροφοδοτούν τέτοιου είδους ρεπορτάζ.



«Δεν είναι τρία άρθρα που κάνουν τη διαφορά», επιμένει, επικρίνοντας δημοσιογράφους οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, επιτρέπουν στον εαυτό τους να γράφουν για τις πράξεις και τις αποφάσεις του χωρίς να τον έχουν συναντήσει ποτέ.



«Συχνά, εσύ και οι συνάδελφοί σου, είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου», παραπονιέται, σε μια φράση που τελικά έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο της Ντεγκουά.



Τα σχέδια του Μακρόν μετά την αποχώρηση από το Ελιζέ Καθώς δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα συνεχόμενη προεδρική θητεία, λόγω του συνταγματικού ορίου των δύο διαδοχικών θητειών, ο Μακρόν επιχειρεί έναν απολογισμό λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Ελιζέ.



«Έχουμε προχωρήσει μέσα σε οκτώ χρόνια. Έχουμε κάνει πολλά για την αντιμετώπιση του αποσχιστικού φαινομένου, για την αγοραστική δύναμη», αναφέρει τον Ιούνιο του 2026.



Τι σχεδιάζει, όμως, για το μέλλον του μετά την αποχώρησή του από το Ελιζέ την επόμενη άνοιξη; Παρότι δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αφήνει ορισμένες ενδείξεις για τις προθέσεις του.



Στις 5 Ιουλίου, η εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD), ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ και με εκδοτική γραμμή που πρόσκειται στην άκρα δεξιά, υποστήριξε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα μπορούσε να εργαστεί για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και επενδυτή Ξαβιέ Νιέλ.



«Απόλυτες, παντελείς ανοησίες», απαντά ο Μακρόν όταν η Φρανσουάζ Ντεγκουά τον ρωτά για να διασταυρώσει την πληροφορία, αναφέροντας παράλληλα τα ονόματα και άλλων δισεκατομμυριούχων ως πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες του.



«Δεν πρόκειται να πάω να δουλέψω για κανέναν. Προτιμώ ένα μικρό δικό μου σπίτι από ένα μεγάλο σπίτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθώ με επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα είναι δικές μου και σκέφτομαι περισσότερο το εξωτερικό, εκτός Γαλλίας. Αλλά δεν θα είμαι ούτε υπάλληλός τους ούτε υπόχρεός τους. Ποτέ», ξεκαθαρίζει ο Γάλλος πρόεδρος.