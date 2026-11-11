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Σε υψηλό 25ετίας οι αυτοκτονίες στη Γερμανία
Σε υψηλό 25ετίας οι αυτοκτονίες στη Γερμανία
Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια - Αν και οι άνδρες παραμένουν η πλειονότητα των περιστατικών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις γυναίκες
Συνολικά 11.334 άνθρωποι έβαλαν τέλος στη ζωή τους στη Γερμανία το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Αυτοκτονιών και της Γερμανικής Ακαδημίας Πρόληψης των Αυτοκτονιών. Πρόκειται για 962 περισσότερες αυτοκτονίες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή αύξηση κατά 9,3%.
Ο αριθμός των αυτοκτονιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ύστερα από μακρά περίοδο μείωσης, η τάση έχει αντιστραφεί από το 2020, με τις αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια.
Οι άνδρες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 69,2% των περιστατικών αυτοκτονιών. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων περιορίζεται. Από το 2020, οι αυτοκτονίες γυναικών αυξήθηκαν κατά 54%, έναντι 13% στους άνδρες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξάνονται επίσης οι αυτοκτονίες στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, καθώς και οι υποβοηθούμενες αυτοκτονίες. Σχεδόν οι μισές αυτοκτονίες που καταγράφηκαν το 2025 αφορούσαν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
Οι υποβοηθούμενες αυτοκτονίες δεν καταγράφονται ξεχωριστά στις εθνικές στατιστικές. Ωστόσο, οι δύο οργανισμοί εκτιμούν ότι η αυξανόμενη προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών μεταξύ των γυναικών και ζητούν τη δημιουργία ενιαίου συστήματος καταγραφής σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η Γερμανική Ακαδημία Πρόληψης των Αυτοκτονιών χαρακτηρίζει την εξέλιξη «προειδοποιητικό σημάδι» και ζητεί ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Όπως επισημαίνει, όσοι σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους πρέπει να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε υποστήριξη, τόσο μέσω των υπηρεσιών υγείας όσο και μέσω συμβουλευτικών δομών και τοπικών δικτύων βοήθειας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των αυτοκτονιών στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ομάδα που εμφανίζει ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο και για την οποία απαιτούνται στοχευμένες και εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες στήριξης.
Τα παγκόσμια ποσοστά αυτοκτονιών μειώθηκαν κατά σχεδόν 30% μεταξύ 1990 και 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2025. Ο Π.Ο.Υ. στοχεύει στη μείωση του ποσοστού αυτοκτονιών κατά το ένα τρίτο έως το 2030.
Πηγή: Deutsche Welle
Ο αριθμός των αυτοκτονιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ύστερα από μακρά περίοδο μείωσης, η τάση έχει αντιστραφεί από το 2020, με τις αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια.
Οι άνδρες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 69,2% των περιστατικών αυτοκτονιών. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων περιορίζεται. Από το 2020, οι αυτοκτονίες γυναικών αυξήθηκαν κατά 54%, έναντι 13% στους άνδρες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξάνονται επίσης οι αυτοκτονίες στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, καθώς και οι υποβοηθούμενες αυτοκτονίες. Σχεδόν οι μισές αυτοκτονίες που καταγράφηκαν το 2025 αφορούσαν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
Αυξημένος κίνδυνος για ηλικιωμένες γυναίκες
Οι υποβοηθούμενες αυτοκτονίες δεν καταγράφονται ξεχωριστά στις εθνικές στατιστικές. Ωστόσο, οι δύο οργανισμοί εκτιμούν ότι η αυξανόμενη προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών μεταξύ των γυναικών και ζητούν τη δημιουργία ενιαίου συστήματος καταγραφής σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η Γερμανική Ακαδημία Πρόληψης των Αυτοκτονιών χαρακτηρίζει την εξέλιξη «προειδοποιητικό σημάδι» και ζητεί ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Όπως επισημαίνει, όσοι σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους πρέπει να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε υποστήριξη, τόσο μέσω των υπηρεσιών υγείας όσο και μέσω συμβουλευτικών δομών και τοπικών δικτύων βοήθειας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των αυτοκτονιών στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ομάδα που εμφανίζει ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο και για την οποία απαιτούνται στοχευμένες και εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες στήριξης.
Τα παγκόσμια ποσοστά αυτοκτονιών μειώθηκαν κατά σχεδόν 30% μεταξύ 1990 και 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2025. Ο Π.Ο.Υ. στοχεύει στη μείωση του ποσοστού αυτοκτονιών κατά το ένα τρίτο έως το 2030.
Πηγή: Deutsche Welle
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