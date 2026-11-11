Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες από αυτοκίνητο που παρέσυρε πεζούς στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο

Το όχημα έπεσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου στο Βόρειο Χόλιγουντ – Άγνωστα τα αίτια





Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (10/11), περίπου στις 17:55 τοπική ώρα (03:55 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), στη λεωφόρο Νορθ Λάνκερσιμ, κοντά στον αριθμό 5350, σε πολυσύχναστη διασταύρωση της περιοχής.







Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, ένα λευκό SUV παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (LAFD) που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα τρία θύματα είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθεί βοήθεια.







Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.



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Γύρω από το όχημα διακρίνονται διάσπαρτα αντικείμενα και υλικά, ενώ πυροσβεστικά και περιπολικά έχουν αποκλείσει τη διασταύρωση για τη διευκόλυνση της επιχείρησης διάσωσης και της έρευνας.



Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά στο Λος Άντζελες , όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε στάση λεωφορείου και είσοδο σταθμού του μετρό, στην περιοχή του Βόρειου Χόλιγουντ. Το όχημα φέρεται να προσέκρουσε και σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (10/11), περίπου στις 17:55 τοπική ώρα (03:55 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), στη λεωφόρο Νορθ Λάνκερσιμ, κοντά στον αριθμό 5350, σε πολυσύχναστη διασταύρωση της περιοχής.Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, ένα λευκό SUV παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (LAFD) που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα τρία θύματα είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθεί βοήθεια.Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.Εναέρια πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KCAL, συνεργάτης του CNN, δείχνουν το λευκό SUV ακινητοποιημένο κάτω από ένα μπλε στέγαστρο, δίπλα σε καλυμμένη είσοδο σταθμού του μετρό.Γύρω από το όχημα διακρίνονται διάσπαρτα αντικείμενα και υλικά, ενώ πυροσβεστικά και περιπολικά έχουν αποκλείσει τη διασταύρωση για τη διευκόλυνση της επιχείρησης διάσωσης και της έρευνας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου.







Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία των νεκρών και των τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.



Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος προς τους πεζούς.