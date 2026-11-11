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Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες από αυτοκίνητο που παρέσυρε πεζούς στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
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Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (10/11), περίπου στις 17:55 τοπική ώρα (03:55 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), στη λεωφόρο Νορθ Λάνκερσιμ, κοντά στον αριθμό 5350, σε πολυσύχναστη διασταύρωση της περιοχής.
At least three people are dead after a car crashed into a food stand near a North Hollywood bus stop on Tuesday night. LAFD says three people were pronounced dead and three others were taken to a nearby hospital in critical condition.— CBS LA (@CBSLosAngeles) November 11, 2026
Breaking details in our bio. pic.twitter.com/hOCLnAhBKQ
Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, ένα λευκό SUV παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (LAFD) που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα τρία θύματα είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθεί βοήθεια.
BREAKING: Multiple fatalities, critically injured people after person drives car into people in North Hollywood, the Los Angeles Fire Department says. pic.twitter.com/uAQxAn8DPb— Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 11, 2026
Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Εναέρια πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KCAL, συνεργάτης του CNN, δείχνουν το λευκό SUV ακινητοποιημένο κάτω από ένα μπλε στέγαστρο, δίπλα σε καλυμμένη είσοδο σταθμού του μετρό.
#BreakingNews: Authorities are investigating after a vehicle struck a crowd of people in North Hollywood. Details: https://t.co/oz0dKmF7s9 pic.twitter.com/aV4PB8idzi— KTLA (@KTLA) November 11, 2026
Γύρω από το όχημα διακρίνονται διάσπαρτα αντικείμενα και υλικά, ενώ πυροσβεστικά και περιπολικά έχουν αποκλείσει τη διασταύρωση για τη διευκόλυνση της επιχείρησης διάσωσης και της έρευνας.
Several people have been killed and others critically injured after a vehicle struck pedestrians in North Hollywood, Los Angeles, the fire department says. pic.twitter.com/AHptgZqHeX— Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026
Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία των νεκρών και των τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.
Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος προς τους πεζούς.
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