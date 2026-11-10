Δύο Ιρανοί και ένας Ιρακινός κατηγορούνται για συμμετοχή σε περισσότερες από 20 τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται περιλαμβάνεται και η φερόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Φέρφορντ, τον Σεπτέμβριο του 2026





Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται περιλαμβάνεται και η φερόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Φέρφορντ, τον Σεπτέμβριο του 2026.







Three Iranian-Backed Operatives Indicted for Their Roles in Nearly 20 Terrorist Attacks and Attempted Attacks Across Europe and the United States “Anyone who plans a terrorist plot on a military base housing American servicemembers will be prosecuted by the United States government,” said @AGToddBlanche. “The defendants listed in the indictment allegedly supported two foreign terrorist organizations, and al-Saadi allegedly coordinated with his co-defendants in the days leading up to the attempted terrorist plot. This Department of Justice will continue dismantling terrorist networks and protecting the American people from terrorist organizations.” 🔗: https://t.co/aRXMXmLR76 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 10, 2026

Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την Τρίτη (10/11) δόθηκε στη δημοσιότητα αναθεωρημένο κατηγορητήριο οκτώ σημείων, το οποίο περιλαμβάνει αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.



Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι:



- Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ αλ Σαάντι, κάτοχος διπλής ιρανικής και ιρακινής υπηκοότητας.

- Μοχσέν Μοχατζερί, Ιρανός υπήκοος.

- Μοχάμαντ Άλι αλ Χασάνι, Ιρακινός υπήκοος.



Κατά τις αμερικανικές αρχές, οι τρεις άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε δραστηριότητες που υποστήριζαν την οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, γνωστή και ως Χεζμπολάχ του Ιράκ, καθώς και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).



Κλείσιμο Ο Αλ Σααντί, ένας εκ των κατηγορουμένων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει και τις δύο οργανώσεις ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».



Η απόπειρα επίθεσης στη βρετανική βάση της RAF Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Φέρφορντ, όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο φέρεται να είχε σχεδιαστεί τρομοκρατική επίθεση.



Στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να υποστηρίζονταν από το Ιράν και να εμπλέκονται σε σχεδόν 20 τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες , προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται περιλαμβάνεται και η φερόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Φέρφορντ, τον Σεπτέμβριο του 2026.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των καταγγελλόμενων διασυνδέσεων των κατηγορουμένων με ένοπλες οργανώσεις που έχουν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη.Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την Τρίτη (10/11) δόθηκε στη δημοσιότητα αναθεωρημένο κατηγορητήριο οκτώ σημείων, το οποίο περιλαμβάνει αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι:Κατά τις αμερικανικές αρχές, οι τρεις άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε δραστηριότητες που υποστήριζαν την οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, γνωστή και ως Χεζμπολάχ του Ιράκ, καθώς και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει και τις δύο οργανώσεις ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Φέρφορντ, όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο φέρεται να είχε σχεδιαστεί τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αλ Σαάντι φέρεται να συντόνιζε τις ενέργειές του με τους άλλους δύο κατηγορουμένους κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της απόπειρας.



Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει ανησυχία στη Βρετανία, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν.



Ωστόσο, η απόδοση ευθύνης στην Τεχεράνη αποτελεί αντικείμενο των ερευνών και οι κατηγορίες που διατυπώνονται από τις αμερικανικές αρχές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.



Το μήνυμα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη δύο οργανώσεων τις οποίες η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.



«Οι κατηγορούμενοι που αναφέρονται στο κατηγορητήριο φέρονται να υποστήριζαν δύο ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ ο αλ Σαάντι φέρεται να συντόνιζε τις ενέργειές του με τους συγκατηγορουμένους του κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά δικτύων που φέρονται να εμπλέκονται στην τρομοκρατία.



«Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να εξαρθρώνει τρομοκρατικά δίκτυα και να προστατεύει τον αμερικανικό λαό από τρομοκρατικές οργανώσεις», επισημαίνεται.



Η απαγγελία των κατηγοριών εντάσσεται στις προσπάθειες των αμερικανικών αρχών να αντιμετωπίσουν τη δράση οργανώσεων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται πέρα από τη Μέση Ανατολή. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνίσει τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου και τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις του με τις επιθέσεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.



Σύμφωνα με το αναλυτικό κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο αλ Σαάντι βρισκόταν ήδη υπό κράτηση στις ΗΠΑ, ωστόσο φέρεται να συνέχιζε να επικοινωνεί με συνεργούς του μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων που μετέφεραν συγγενικά του πρόσωπα. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι συνδέονται επίσης με επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη και με σχέδιο βομβιστικής επίθεσης σε συναγωγή της Νέας Υόρκης.